限量共30萬個！7-ELEVEN CITY系列、思樂冰首次聯名「新楓之谷」推5款公仔造型杯塞

迎接7-ELEVEN CITY CAFE明年20周年重要里程碑，CITY CAFE於今年已持續不斷帶給消費者不同以往新體驗，除時尚品牌跨界合作、新口味水果系列等風味飲，更首度找來遊戲橘子（gamania）旗下長銷18年的經典線上遊戲「新楓之谷」合作，透過線上線下虛實整合不僅推出「買CITY系列2杯送虛寶」，還能蒐集療癒小物「CITY X 新楓之谷」人氣角色公仔造型杯塞、主題杯等。

7-ELEVEN表示，從2004年推出自有咖啡品牌CITY CAFE，陪伴消費者走過近20個年頭，為持續帶給消費者更多創新多元體驗，特別攜手線上遊戲霸主、巴哈姆特論壇討論度第一的RPG線上遊戲「新楓之谷」合作，運用熱門IP與CITY CAFE深度結合拓展新領域，除首次推出品牌CITY系列限定款造型椅子虛寶、5款人氣角色結合飲品縮小版杯塞，還延伸青少年喜愛的CTIY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠、思樂冰推出特色主題杯/杯套；亦有楓格提袋、造型隨身包限量預購週邊等活動，預計將吸引「新楓之谷」粉絲蒐藏風潮，為CITY CAFE開創活潑有活力品牌個性，創造新一波換粉經濟效益。

10月4日至10月17日限時2週，消費者於7-ELEVEN門市購買CITY系列指定品項大杯以上（含CITY CAFE、CITY PRIMA、現萃茶、珍珠指定商品、不可思議咖啡與思樂冰中杯／大杯）任2杯，即贈「新楓之谷」虛寶小白單序號1組（每1組可隨機兌換2個虛寶，含消耗性道具／獨家時裝道具，限量840萬份，換完為止）；同時於「新楓之谷」活動網站累計10杯再加贈品牌限定款造型椅子虛寶，共3款（款式可指定，可累贈）。活動期間憑小白單上的遊戲虛寶序號至「新楓之谷」活動網站（https://bit.ly/3P6YoV0）輸入後即可兌換（網站兌領時間自10月4日中午12點起）。

今年農曆年引爆年輕族群打卡收藏風潮的「大吉大利立體橘子杯塞」免費贈活動，當時限量32萬個杯塞僅14天即贈送完畢、帶動相關類別業績成長2成。搶攻杯塞療癒商機，CITY CAFE首度將CITY系列飲品結合「新楓之谷」人氣IP角色設計成可愛造型杯塞，包含菇菇寶貝、綠水靈、石靈、雪吉拉、皮卡啾共5款，10月4日至10月31日在7-ELEVEN門市購買CITY系列大杯以上指定品項任4杯（含CITY CAFE、CITY PRIMA、現萃茶、珍珠指定商品、不可思議咖啡）即可免費贈1款，總限量共30萬個，隨機出貨不挑款，贈完為止。

歡慶雙十連假，10月6日起至10月12日「OPEN POINT APP行動隨時取」限量推出CITY系列指定品項買10送10、指定品項杯數1,010元等優惠（無參加新楓之谷活動）；活動期間憑icash Pay線上購買「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列、飲料、零食等商品，再享10% OPEN POINT點數回饋（每戶每月回饋上限100點）。