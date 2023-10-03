金色三麥組夢幻水果聯隊 7.77％調啤重現復古遊藝氛圍
「777」刷起來！打怪神救援、球賽逆轉勝的精彩時刻，就是要在聊天室刷一排「777」。資深啤酒玩家SUNMAI金色三麥，把「777」爽感實體化成酒，以7.77%酒精度，推出全新調酒系啤酒「水果盤調啤No.1」，以多種水果共組夢幻聯隊，獻上暢快氣泡及豐沛果香。「水果盤調啤No.1」每罐定價99元，即日起於全台7-ELEVEN上市。
「水果盤調啤No.1」靈感來自雞尾酒始祖「潘趣酒（PUNCH）」，釀酒師就像在玩777水果盤，從無數組合中挑選出黃金柚子、紅白葡萄、香甜蘋果，以及7.77%酒精度打造黃金比例，洋溢柑橘調的天然精油香氣、清新果香席捲味覺，風味完美平衡，輕鬆Carry全場。
「水果盤調啤No.1」罐裝設計呼應復古潮流大勢，以水果盤機台重現遊藝氛圍，想要連中7張發票、連贏7場電玩、連拿7把自摸？來一罐SUNMAI金色三麥「水果盤調啤No.1」，用7.77%喝出777連線強運好人品。
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