百貨周年慶購物季本周遍地開花 各家強打優惠重點整理

中秋連假大型購物中心、百貨商場賺進一波連假人潮後，本周四10月5日起各地有多家百貨周年慶鳴槍開跑，讓周年慶戰火進入熱烈交鋒期。

本周10月5日起全台多家百貨加入周年慶戰局，繼中秋連假後，再催起一波雙十連假人潮高峰。記者江佩君／攝影

新光三越

首波周年慶將於10月5日起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店6店率先上場。今年周年慶端給會員回饋包括：化妝品單筆滿2,000送2,000點（相當於200元）、全館累計滿5,000送5,000點，「skm pay限定」名品/大家電/法雅客/ [i]Store單筆刷1萬送10,000點，今年特別加碼首7日推出（去年為首5日），11大指定銀行也首度推出消費滿額就送skm points。

會員購物獲得的點數，新光三越周年慶帶來一系列點數放大術，包括扣點可兌換寶可夢集點送、市價8.1折起的Dyson等六大精品家電、App點數專區2.8折起的千項商品、扣100點還可再抽法國巴黎來回機票。

今年首度聯手ESTEE LAUDER、HR赫蓮娜、LAMER、LANCOME、SK-II等14大美妝品牌推出「首日不限量」排隊明星組，不怕首日限量瞬間被搶光。今年也與寶可夢合作推出皮卡丘、妙蛙種子、小火龍等共26款寶可夢作為會員周年慶兌換禮。

環球購物中心

環球購物中心首波周年慶於10月5日至18日展開主打三大回饋，「線上線下雙回饋最高30%」：持GMpay綁定Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市消費滿3,000元最高送900元(600元實體電子商品禮券+300元環球Online抵用券)；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站滿2,000元最高送600元(400元實體電子商品禮券+200元環球Online抵用券)；「加碼點數放大」：10月18日當日會員單筆消費滿額享點數18倍送。

「多元業種滿額贈」：新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定家電、健康器材專門店當日消費滿10,000元送1,000元電子商品禮券，加碼推出「餐飲回饋達10%」新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定餐飲櫃位單筆消費滿800元送80元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站餐飲單筆消費滿500元送50元電子商品禮券。

會員10月5日至31日於全台八店或環球Online單筆消費滿888元即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中價值10萬元的日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊、iPhone15、Samsonite旅行箱、AirPods Pro第二代、環球禮券3,000元等獎。今年與三麗鷗Hello Kitty推出聯名會員禮。

環球購物中心周年慶10月5日起跑。圖／環球購物中心提供

大江購物中心

10月6日至29日推出周年慶，首十日（10/6至10/15)聯名卡友單筆消費滿999元送200元電子現金券，回饋超過20%；UNIQLO滿3,000元最高送350元；全館滿6,000元最高送800元；化妝品/內衣滿6,000元最高送1,000元。

另外，促銷期間官方App會員當日單筆消費滿999元即可獲得100元，全館指定店櫃消費滿5千元送400元，聯名卡友當日累計消費滿5千元再加送100元等回饋。

並針對珠寶、大家電、健康器材、化妝品與香氛專櫃推出「高門檻滿額加碼送」回饋，單筆消費滿額達5萬、10萬及20萬元分別可獲得加碼回饋1,000元、3,000及8,000元電子現金券。

大江購物中心10月6日起展開周年慶，首十日聯名卡友單筆消費滿999元送200元電子現金券。圖／大江購物中心提供

大葉高島屋

大葉高島屋周年慶10月5日起至24日，全卡友獨享化妝品當日累積滿3,800元贈1,600點（相當於400元），滿7,600元贈3,200點（800元）；App會員刷大葉高島屋聯名卡當日累積滿5,000元送100元電子抵用券，首6日(10月5日至10日)雙重回饋再加碼贈300元券，累積滿8千元天天抽Gogoro、全館來店禮、點數兌換好禮。11日至16日期間消費指定頂級保養品達門檻共送1千元券，周年慶期間刷大葉高島屋聯名卡滿5萬元加贈1千元券，還可享滿千送百點數回饋。

大葉高島屋強化餐飲戰力後，今年周年慶蓄勢待發。記者江佩君／攝影

美麗華

美麗華周年慶10月5日至10月22日展開，推出全館滿5,000元送500元、化妝品滿3,000元送300元，新光、永豐聯名卡友最高單筆滿5,000元送700元，今年各家銀行再加碼送出好禮三選一，最高回饋1,000元。周年慶期間App會員消費滿3,000元，可再參加抽獎活動，贈品有電動機車、B&O耳機、Samsonite旅行箱等。今年美麗華首次與台灣Pay合作，周年慶憑美麗華APP會員單筆消費滿2,000元就送400元。

美麗華周年慶10月5日至10月22日展開。記者江佩君／攝影

台茂購物中心

即日起至10月16日周年慶全館購物滿5千元送500元(400元商品券加100元餐飲劵），刷富邦台茂聯名卡累計滿12,000元再加送200元商品券。另外，各樓面專區另有買千送百回饋。