華航秋季菜單華麗登場 再度聯手頤宮、燈燈庵推新菜色

中華航空華航不斷為機上餐飲帶來嶄新突破，攜手台灣米其林指南三星餐廳「頤宮中餐廳」、東京名店「燈燈庵」、米其林綠星「陽明春天」及精品甜點界的「法朋甜點烘焙坊」聯手打造新穎機上料理，時序進入秋季，串連頂尖的季節美味，全新菜單於 10 月起正式上線。

華航表示，新一季菜色於台灣出發前往歐洲、美加長程航班，全艙等旅客都可享用米其林三星頤宮中餐廳所打造的頂級粵菜料理；日本航線豪華商務艙/商務艙旅客可品嚐東京名店燈燈庵，以台灣在地當季食材設計的「秋麗」日式饗宴；而喜愛蔬食的旅客，也可體驗陽明春天新推出的美味蔬食料理；甜點控則可在日本航線豪華商務艙/商務艙往東京、名古屋、大阪、福岡的航班上，享用法朋的精緻甜點。

頤宮中餐廳連續六年摘下台灣米其林指南三星餐廳，此次為豪華商務艙打造秋季主菜「紅燒中東極品四頭鮑撈麵」，選用頂級中東四頭鮑、花菇費時慢燉數小時，搭配撈麵充份吸收濃郁鮮味，口味鮮香而豐華；另新設計水晶凍肉、秘製燻蛋等開胃五品小菜；甜點則可享用冰皮芝麻綠豆糕、港式養生甜品冰糖燉雪梨。

米其林三星主廚陳偉強為明年1月推出的豪華商務艙主菜設計「麻婆豆腐龍蝦佐米飯」，結合川菜創意，嚴選肉質多汁且甜美的加拿大龍蝦，淋上特製麻婆豆腐，增添辛香暖意，保證讓旅客食指大動。

豪華經濟艙、經濟艙旅客也與米其林三星餐廳零距離，豪華經濟艙主菜以主廚私房菜為構想設計獨家料理，陸續推出家傳牛肉撈麵、豆豉蒸肉排煲仔飯；經濟艙旅客則能享用蝦仁叉燒星洲炒米粉，明年1月可品嚐咖哩蝦仁魚蛋撈麵，用心以道地的粵菜滋味款待每一位機上嘉賓。

華航和海外唯一授權在台灣開設的東京名店「燈燈庵」餐廳，為日本航線推出豪華商務艙/商務艙專屬「秋麗」季節菜單，主菜享用鮭魚黃韭燒及黑毛和牛胡麻照燒，搭配以蕈菇椎茸烹製的炊飯，享受豐收的秋日佳餚。

而廣受歡迎的燈燈庵經典菜色勾玉豆腐，以及招牌甜點紫薯黑糖饅頭，10月在華航班機一樣吃得到，甜點也將享用秋令水果特製的秋麗香蕉慕斯、蘋果紅酒煮，完整品味燈燈庵會席料理的用心與講究。

蔬食餐飲部分，陽明春天為華航旅客設計極具創意又充滿健康取向的料理，為豪華商務艙/商務艙旅客推出黑松露植物排搭配養生米型麵，將天然食材饒富巧思入菜，以荸薺、金針菇製作植物排，飽滿多汁又增添爽脆口感，搭配主廚特製松露黑胡椒醬，讓每一口都在味蕾中泛起美妙交響。