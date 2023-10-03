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LINE TAXI改名升級全新「LINE GO」 推24小時租還車、AI語音叫車服務

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE GO全新租車服務「自遊租」，創造最便利的移動體驗。記者黃筱晴／攝影
LINE GO全新租車服務「自遊租」，創造最便利的移動體驗。記者黃筱晴／攝影

LINE TAXI改名了！即日起升級全新「LINE GO」一站式整合交通移動服務，除了原本的「LINE TAXI叫車服務再升級」、因應出國旅遊需求暢旺的「機場接送服務」也範圍擴大和增加更多車種，現在更帶來全新租車服務「自遊租」，不用另外下載App，只要從原本LINE通訊軟體中的主頁進入LINE GO服務，連結LINE帳號快速註冊就能使用。

LINE GO全新租車服務「自遊租」，最大優勢就是可24小時聰明租還，可原地租還、甲地租乙地還（超過600個據點）、或至雙北超過100個特約停車場借還車，與格上租車合作，提供「多品牌、多車型」用車選擇，不只有七人座、油電車，更引進VOLVO XC40小型休旅車等豪華車款，滿足各種用途需求，未來更計畫導入ESG節能概念服務、引進電動車。且車輛資訊透明，手機即可查詢包括內外車況，以及清潔消毒的狀況，安心租車不踩雷。目前服務地區包括雙北、桃園、新竹、台中、台南與高雄市區，只要加入LINE GO官方帳號完成註冊，透過AI技術最快可20秒通過駕照審核，立即預約、使用手機智慧取車、解鎖，並串聯線上支付。

而原本的LINE TAXI叫車服務也同步升級，除了近期剛推出的「寵物友善車」，與提供嬰兒座椅讓行程更安全的「寶寶安心車」之外，再上線3款車種，包括更符合商務需求的「豪華多元車」、多人團體出遊更方便的「6人座多元車」，以及讓身障人士出門安心又舒適的「無障礙多元車」。另外，新增「AI語音叫車」，在不方便輸入文字時，直接透過語音輕鬆叫車。

另外，原本以雙北機場為主、採出發前24小時預約制的機場接送服務，現在「預約接機」服務範圍，將擴展至台中清泉崗機場，與高雄小港機場，預計於11月上旬上線。此外，更將優先於桃園國際機場，推出「即時接機」，照顧到臨時的接機需求。

歡慶LINE GO全新上線，官方祭出3大好禮，用戶完成註冊後即可獲得總價值800元優惠券禮包，內含LINE GO自遊租100元租車券、LINE TAXI 700元乘車券；即日起至10月31日內，每完成1次租車，即可獲得LINE GO自遊租租車券乙張，還有機會拿LINE POINTS 1萬點、樂園門票等驚喜好禮；即日起至11月3日期間參加活動，快速測出你的性格專屬台味小吃，找出你的轉運旅遊命定地，即可獲得 LINE TAXI 60元乘車券，LINE GO自遊租100元租車券，註冊加碼再抽價值超過3,000元的「LINE GO都行包」。

裕隆集團與LINE首度聯手，以MaaS策略為共同目標，推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務。圖／LINE GO提供
裕隆集團與LINE首度聯手，以MaaS策略為共同目標，推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務。圖／LINE GO提供
LINE GO「機場接送服務」範圍擴大、車種增加。圖／LINE GO提供
LINE GO「機場接送服務」範圍擴大、車種增加。圖／LINE GO提供
LINE TAXI推出業界首創「AI 語音叫車」的擬人化叫車模式，實現語音叫車的便利生活。圖／LINE GO提供
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LINE GO全新租車服務「自遊租」，透過手機即可租車、鎖車，方便又安全。記者黃筱晴／攝影
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「自遊租」24小時聰明租還，只要一支手機使用LINE GO官方帳號就能夠一鍵租車。圖／LINE GO提供
「自遊租」24小時聰明租還，只要一支手機使用LINE GO官方帳號就能夠一鍵租車。圖／LINE GO提供

LINE 清泉崗機場 出國旅遊

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