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曼菲斯設計加持！RICHARD MILLE新款彩色陶瓷表太自由

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「璣鏤雕花」（Ｇuillochage）是透過人手操作機械，在金屬表面上刻劃出規律的幾何紋理。圖／RICHARD MILLE提供
「璣鏤雕花」（Ｇuillochage）是透過人手操作機械，在金屬表面上刻劃出規律的幾何紋理。圖／RICHARD MILLE提供

提到設計風格，極簡、工業設計、新藝術...百花齊放，但，你可聽過源自於義大利的「曼菲斯設計」？高級運動鐘表品牌RICHARD MILLE以此為靈感，推出新款RM 07-01 Coloured Ceramics腕表，高彩、輕快、粉嫩，好像夏天從未遠去、熱力四射！

所謂的「曼菲斯設計」（Memphis Design）與1920至1930年代的「裝飾藝術」（Art Deco）與1980年代流行的「普普藝術」（Pop Art）有些雷同，卻又不盡相同。「曼菲斯設計」從裝飾藝術中的幾何元素借鏡，並融入普普藝術的大膽色彩，同時有別於德國包浩斯（Bauhaus）的形隨機能主張，整體更為自由、不受拘束，而最具有高辨視度的設計莫過於1990年代MTV音樂台的平面Logo：以一個黃色勾藍色邊的大寫M字搭配了草寫紅色的TV，一度在1990至2000年成為流行音樂的重要視覺經典。

RICHARD MILLE創意與發展總監Cécile Guenat為此表示，「我覺得曼菲斯設計風格豐富多樣、自由不羈的特點尤為令人著迷。」她認為這個思潮的創作者原意是為擺脫現代主義的限制，因而廣泛運用各種材質，因此曼菲斯設計風格的特點又在於兼具色彩與質材的多元性，「我們還結合了古老的璣鏤雕花 （guillochage）工藝來豐富這一腕表作品，實現超現代風格與傳統製表工藝的和諧共生。」

這不是Cécile Guenat第一次展現其天馬行空的創意與鬼才，她在2015年加入RICHARD MILLE為品牌設計女表，2019年成為品牌腕表部門藝術總監。包含RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕表、RM 71-02 Talisman，都讓人再度驚呼：原來關於愉悅、閃耀、高級感，可以這樣呈現！當然也別忘了今年年初發表的一系列RM 07-04 Automatic Sport運動女表，體現了女性、年輕、運動風格的巧妙融合。

新款的RM 07-01 Coloured Ceramics腕表，合計有藍色表冠、湖水綠橡膠表帶、粉色TZP陶瓷表殼的「粉紅色」（Pastel Pink）、粉色表冠、黃色橡膠表帶、粉紫色TZP陶瓷表殼的「粉紫色」（Pastel Lavender），以及薄荷綠色表冠、桃紅色橡膠表帶、藍色TZP陶瓷表殼的「藍色」（Pastel Blue），一共三種色彩配置，同時表款動力來源則是CRMA2自動上鍊機芯，5N 18K紅金的自動盤再經過磨砂與倒角打磨，因此與黑、銀色的機芯零件呈現強烈比對。

酒桶型的面盤上，平面質地的彩色元件是以陶瓷製作，具凹槽刻紋的彩色元件則為橡膠，而散發金屬光澤的元件則是經「璣鏤雕花」工藝處理的白金。這些不規則、形體各異的半圓、三角、長方形、圓形、梯形，像七巧板般組成一幅奇趣的幾何拼圖，再搭配以具有尼龍反折的漆（亮）皮表帶。讓人忍不住想像著：只要戴上RM 07-01 Coloured Ceramics，夏天的海灘、笑聲、勇敢、自由...就在不遠處！

RM 07-01 Pastel Lavender彩色陶瓷腕表，粉紫色TZP陶瓷款，其尼龍表帶上如巧克力米的圖案，靈感源自「紙花（confetti）」，因而帶來歡樂、慶祝的氣氛聯想，696萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Pastel Lavender彩色陶瓷腕表，粉紫色TZP陶瓷款，其尼龍表帶上如巧克力米的圖案，靈感源自「紙花（confetti）」，因而帶來歡樂、慶祝的氣氛聯想，696萬元。圖／RICHARD MILLE提供
聚焦在夏天為主題的RICHARD MILLE RM 07-01 Coloured Ceramics腕表，宛如帶來泳池畔的清涼與歡快能量。圖／RICHARD MILLE提供
聚焦在夏天為主題的RICHARD MILLE RM 07-01 Coloured Ceramics腕表，宛如帶來泳池畔的清涼與歡快能量。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Pastel Blue彩色陶瓷腕表，粉藍色TZP陶瓷款，696萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Pastel Blue彩色陶瓷腕表，粉藍色TZP陶瓷款，696萬元。圖／RICHARD MILLE提供
「曼菲斯設計」結合普普藝術的彩色、裝飾藝術的幾何形體，創造出自由無拘束的活力，並在RM 07-01 Pastel Pink彩色陶瓷腕表上</p><!--6--><p> 盡情展現。圖／RICHARD MILLE提供
「曼菲斯設計」結合普普藝術的彩色、裝飾藝術的幾何形體，創造出自由無拘束的活力，並在RM 07-01 Pastel Pink彩色陶瓷腕表上

盡情展現。圖／RICHARD MILLE提供

不同的鑽石鑲嵌、陶瓷、橡膠元件在組裝入面盤後，再經打磨修飾。圖／RICHARD MILLE提供
不同的鑽石鑲嵌、陶瓷、橡膠元件在組裝入面盤後，再經打磨修飾。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE新款RM 07-01 Coloured Ceramics腕表運用「曼菲斯設計」（Memphis Design）風格，展現出幾何與色彩的強烈玩興。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE新款RM 07-01 Coloured Ceramics腕表運用「曼菲斯設計」（Memphis Design）風格，展現出幾何與色彩的強烈玩興。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-01腕表使用了白金、TZP陶瓷、鈦合金、橡膠，從側邊欣賞，更能感受表款呼應曼菲斯設計的大膽自由。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-01腕表使用了白金、TZP陶瓷、鈦合金、橡膠，從側邊欣賞，更能感受表款呼應曼菲斯設計的大膽自由。圖／RICHARD MILLE提供

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