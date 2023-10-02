限時5天！7-ELEVEN消費滿額最高現折160元再送實用好禮
雙十連假買起來！7-ELEVEN自10月6日起祭出「1010購物節」活動，限時5天主打4大寵愛會員回饋，包含「會員滿額立折」、「5大指定工具加碼立折」、「滿額好禮3選1」外，更因應年末網購旺季取貨需求爆增，首度加碼推出「網購包裹取貨送優惠券」，自10月6日至10月10日到7-ELEVEN取貨即可獲贈乙張優惠券，並鼓勵會員於10月9日、10月10日持券回7-ELEVEN繼續買好買滿，持券購買指定類別商品合併會員立折優惠最高達近19%。
7-ELEVEN自10月6日至10月10日特別企劃限時5天的「1010購物節」活動，滿足會員出遊補給、居家備貨、網購店取3大生活消費需求，包括會員購買11大類別指定商品，會員結帳金額單筆每滿250元立折25元、滿500立折50元，滿1,010元直接立折110元；購物結帳單筆滿1,010元並使用icash Pay、icash 2.0、悠遊卡、悠遊付、橘子支付，5款指定支付工具結帳加碼立折50元，直接現省160元、等同下殺8.4折，回饋筆數有限，要搶要快；另外，單筆結帳金額滿1,010元再送好禮，可選擇舒潔棉柔抽取1串或OPEN!環保購物袋1個或一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶。
網購族10月6日至10月10日到7-ELEVEN門市取網購包裹，領取包裹乙件即可獲得乙張指定商品滿額立折優惠券，會員報電話還可直接存入OPEN POINT APP、不擔心遺失還能響應環保。優惠券可於10月9日至10月15日期間到7-ELEVEN購買指定類別商品，單筆滿250元即可使用乙張、每張享立折25元優惠，單筆上限折抵10張。
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