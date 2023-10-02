紫薯霜淇淋超夢幻！全家攜手「韓勾ㄟ金針菇」推5新品 韓式鍋巴大飯糰、蒸包熱熱吃超美味

每個月初讓大家超期待的Fami!ce全家霜淇淋新品，這次重磅與韓國百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」聯手推出顏色與味道都很誘人的「紫薯」新口味，特別嚴選瓜瓜園國產紫薯，打造夢幻粉嫩的淡紫色系霜淇淋，在淡淡地瓜香氣中更嚐得到地瓜蜜滋味，搭配小農牛奶口味更添甜蜜香濃。歡慶「金ㄟ紫薯霜淇淋」上市，10月5日至10月11日限時7天享嚐鮮價45元，全家APP隨買跨店取更推出10月5日至10月10日限時6日，Fami!ce全家霜淇淋5支168元快閃優惠。

除了「金ㄟ紫薯霜淇淋」，全家看好台灣民眾熱愛韓食商機，今年再度與「金家ㄟ」聯名推出美味新品，從10月4日起推出「加熱型」韓式鍋巴大飯糰，共有「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」2款新口味，刷上韓式芝麻油香氣十足，溫熱鍋巴飯口感讓風味層次再升級；還有「粉紅爆漿起司包」與「紅豆核桃包」2款新品，將經典韓國料理辣炒年糕、核桃紅豆餅變身蒸包，而先前熱銷好評的「韓式炸醬麵」與「韓式泡菜豬肉鍋」也強勢回歸，用熱熱辣辣的溫暖新品一同迎接有點涼涼的秋季天氣。