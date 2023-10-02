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紫薯霜淇淋超夢幻！全家攜手「韓勾ㄟ金針菇」推5新品 韓式鍋巴大飯糰、蒸包熱熱吃超美味

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
金家ㄟ首度聯名Fami!ce全家霜淇淋，紫薯風味搶攻初秋商機。圖／PressPlay提供
金家ㄟ首度聯名Fami!ce全家霜淇淋，紫薯風味搶攻初秋商機。圖／PressPlay提供

每個月初讓大家超期待的Fami!ce全家霜淇淋新品，這次重磅與韓國百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」聯手推出顏色與味道都很誘人的「紫薯」新口味，特別嚴選瓜瓜園國產紫薯，打造夢幻粉嫩的淡紫色系霜淇淋，在淡淡地瓜香氣中更嚐得到地瓜蜜滋味，搭配小農牛奶口味更添甜蜜香濃。歡慶「金ㄟ紫薯霜淇淋」上市，10月5日至10月11日限時7天享嚐鮮價45元，全家APP隨買跨店取更推出10月5日至10月10日限時6日，Fami!ce全家霜淇淋5支168元快閃優惠。

除了「金ㄟ紫薯霜淇淋」，全家看好台灣民眾熱愛韓食商機，今年再度與「金家ㄟ」聯名推出美味新品，從10月4日起推出「加熱型」韓式鍋巴大飯糰，共有「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」2款新口味，刷上韓式芝麻油香氣十足，溫熱鍋巴飯口感讓風味層次再升級；還有「粉紅爆漿起司包」與「紅豆核桃包」2款新品，將經典韓國料理辣炒年糕、核桃紅豆餅變身蒸包，而先前熱銷好評的「韓式炸醬麵」與「韓式泡菜豬肉鍋」也強勢回歸，用熱熱辣辣的溫暖新品一同迎接有點涼涼的秋季天氣。

另外，全家今年更首度與金鐘獎合作，聯名推出「黃金海膽醬干貝飯糰」限定新品，首創將可生食的頂級海膽製成醬料，海味濃郁，搭配北海道進口干貝，打造風味清新的輕奢口感。同時大口飯糰全系列更換上金鐘58限定包裝，與全民一同迎接台灣影視璀璨時刻。

金家ㄟ紅豆核桃包，營養核桃搭配甜而不膩的紅豆餡。記者黃筱晴／攝影
金家ㄟ紅豆核桃包，營養核桃搭配甜而不膩的紅豆餡。記者黃筱晴／攝影
金家ㄟ粉紅醬爆漿起司包，韓式辣醬、鮮奶油與起司完美搭配，辣度溫和順口，多了濃濃奶香。記者黃筱晴／攝影
金家ㄟ粉紅醬爆漿起司包，韓式辣醬、鮮奶油與起司完美搭配，辣度溫和順口，多了濃濃奶香。記者黃筱晴／攝影
熱熱吃超美味的韓式鍋巴大飯糰，共有「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」2款新口味。記者黃筱晴／攝影
熱熱吃超美味的韓式鍋巴大飯糰，共有「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」2款新口味。記者黃筱晴／攝影
金家ㄟ首度聯名Fami!ce全家霜淇淋，紫薯風味搶攻初秋商機。記者黃筱晴／攝影
金家ㄟ首度聯名Fami!ce全家霜淇淋，紫薯風味搶攻初秋商機。記者黃筱晴／攝影
為「金鐘58」預熱，全家金飯糰大口飯糰全系列換上限定包裝，封口更改為上下開口、拆袋就口更便利。圖／全家便利商店提供
為「金鐘58」預熱，全家金飯糰大口飯糰全系列換上限定包裝，封口更改為上下開口、拆袋就口更便利。圖／全家便利商店提供
Fami!ce全家霜淇淋自10月4日起推出韓國秋日正當時的「金ㄟ紫薯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
Fami!ce全家霜淇淋自10月4日起推出韓國秋日正當時的「金ㄟ紫薯霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
黃金海膽醬干貝飯糰，嚴選低溫可生食級海膽製成醬料，搭配北海道直輸干貝，真材實料吃得到。記者黃筱晴／攝影
黃金海膽醬干貝飯糰，嚴選低溫可生食級海膽製成醬料，搭配北海道直輸干貝，真材實料吃得到。記者黃筱晴／攝影
全家再度聯手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，10月4日起推出5款新品，包含新型態加熱型韓式大飯糰、韓式包子等多款美食。圖／全家便利商店提供
全家再度聯手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，10月4日起推出5款新品，包含新型態加熱型韓式大飯糰、韓式包子等多款美食。圖／全家便利商店提供
全家再度攜手百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」與其自創品牌「金家ㄟ」推新品，10月4日起以道地美味的韓食搶攻秋之味蕾。記者黃筱晴／攝影
全家再度攜手百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」與其自創品牌「金家ㄟ」推新品，10月4日起以道地美味的韓食搶攻秋之味蕾。記者黃筱晴／攝影

霜淇淋 飯糰 全家

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