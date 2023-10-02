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限時下殺55折起！肯德基「雙十連假桶、肯愛桶」報到
雙十連假吃什麼？肯德基於10月6日至10日連續5天，一口氣集結兩項肯德基人氣美食，推出「雙十連假桶」，一次擁有6塊人氣經典咔啦脆雞、6顆香甜奶香原味蛋撻與一瓶百事可樂；歡慶團聚優惠限時下殺55折，只需399元即可享有。10月4日起開放全台肯德基門市預購，並於10月6日開放取餐。不論線上線下單點或套餐，皆可再享購買濃郁香甜流心爆漿榴槤球，買6送2只要 179元。
透過預訂快取／手機掃碼快速點餐，可享有「指定套／桶餐加1元多1件蛋撻或炸雞」的好康優惠，不論線上預訂還是掃描店內QR code完成點餐，想吃就點，不怕排隊人潮壓力大；10月6日至15日利用「LINE Pay於官網線上付款」，單筆滿500元享最高3% LINE POINTS回饋（數量有限，詳見LINE Pay官網活動訊息），還有超過60種超值優惠券，最低只要四折起。
此外，肯德基秉持「真實・溫暖・有活力」的經營理念，連續兩年響應LGBT遊行。今年台灣肯德基除邀請全體員工，於10月28日參與LGBT遊行外，10月3日至31日期間，更於全台門市同步推出「肯愛桶」，透過桶身與外型獨特的彩虹設計，詮釋在愛的世界中沒有既定的模樣與框架。
「肯愛分饗桶」餐點內容包含多款人氣商品，有經典咔啦脆雞*5、原味蛋撻*2、雙色轉轉QQ 球、四塊上校雞塊與清爽紅茶，期間限定優惠價只需399元，相當於67折。
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