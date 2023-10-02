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24春夏時裝周／Valentino解放女性 新工藝襯托身體之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
名媛希爾頓姊妹Paris Hilton與Nicky Hilton出席巴黎Valentino 2024春夏系列發表會。圖／范倫鐵諾提供
名媛希爾頓姊妹Paris Hilton與Nicky Hilton出席巴黎Valentino 2024春夏系列發表會。圖／范倫鐵諾提供

范倫鐵諾（Valentino）於巴黎當地時間10月1日發表2024春夏系列L'École，聚焦回歸身體，慶祝女性與人性之美，大秀在藝術家、音樂 FKA Twigs與眾多舞者一起翩然起舞中展開，點明Valentino L'École系列的態度與情感——慶祝「解放」與身體之美。出席名人包括品牌大使佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）、名媛姊妹芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）與妮琪希爾頓（Nicky Hilton）、當紅陸劇女星楊紫等。

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli本季的的設計希望將女性的身體從男性凝視或社會對其的設限中解放，讓女性擁有自我決策的權力，在自己的肌膚中，尋覓舒適。因此，創作的核心在於將身體的裸露被呈現為一種自然的存在，因為服裝最初就是為了蔽體而存在，但服飾和女性之間逐漸建立起一種互動關係。全新系列摒棄了傳統的性別刻板觀念，皮膚本身也被視為一種織物，靈動的裙擺展示了身體的動態之美，大膽的剪裁則為身體創造出全新形態。

Valentino的全新工藝Altorilievo，巧妙地將織物雕刻成看似毫無接縫的立體形態，使巴洛克風格的植物紋飾、水果、 花朵和動物圖樣，如畫框一般環繞著身體。T 恤、襯衫、牛仔褲等日常的著裝單品，因為與身體接觸，以昇華材質方式成為穿著者感受到的奢華。配飾部分，柔軟且可塑性強的Valentino Garavani VLogo Moon包款貼合身體的線條，鞋跟低而接地，體現穿著者的步態，以內在的、個性化的表達闡釋時尚與女性自由之間的緊密聯繫。

Valentino的全新工藝Altorilievo，巧妙地將織物雕刻成儼然無縫的立體形態，構成自然主義的藝術表達。圖／范倫鐵諾提供
Valentino的全新工藝Altorilievo，巧妙地將織物雕刻成儼然無縫的立體形態，構成自然主義的藝術表達。圖／范倫鐵諾提供
浮雕風格的圖案印花與精準剪裁展示肌膚之柔美。圖／范倫鐵諾提供
浮雕風格的圖案印花與精準剪裁展示肌膚之柔美。圖／范倫鐵諾提供
品牌大使Florence Pugh出席巴黎Valentino 2024春夏系列發表會。圖／范倫鐵諾提供
品牌大使Florence Pugh出席巴黎Valentino 2024春夏系列發表會。圖／范倫鐵諾提供
巴洛克風格的植物紋飾、水果、 花朵和動物圖樣，如畫框一般環繞著身體，襯托出穿著者自身的純真本質。圖／范倫鐵諾提供
巴洛克風格的植物紋飾、水果、 花朵和動物圖樣，如畫框一般環繞著身體，襯托出穿著者自身的純真本質。圖／范倫鐵諾提供
Valentino 2024春夏L'École系列，聚焦回歸女性身體，慶祝女性與人性之美。圖／范倫鐵諾提供
Valentino 2024春夏L'École系列，聚焦回歸女性身體，慶祝女性與人性之美。圖／范倫鐵諾提供
T 恤、襯衫、牛仔褲等日常的著裝單品在本系列中因為與身體的奢華觸感而被重新定義。圖／范倫鐵諾提供
T 恤、襯衫、牛仔褲等日常的著裝單品在本系列中因為與身體的奢華觸感而被重新定義。圖／范倫鐵諾提供
精緻刺繡和晚禮服完美融合。圖／范倫鐵諾提供
精緻刺繡和晚禮服完美融合。圖／范倫鐵諾提供
Valentino 2024春夏L'École系列，聚焦回歸女性身體，慶祝女性與人性之美。圖／范倫鐵諾提供
Valentino 2024春夏L'École系列，聚焦回歸女性身體，慶祝女性與人性之美。圖／范倫鐵諾提供
比起遮蔽身體，時裝在這個系列中，更意在突顯穿著者的身體之美。圖／范倫鐵諾提供
比起遮蔽身體，時裝在這個系列中，更意在突顯穿著者的身體之美。圖／范倫鐵諾提供
藝術家、音樂人FKA Twigs與眾多舞者一起翩然起舞，點明Valentino L'École系列的態度與情感——慶祝「解放」、慶祝身體之美。圖／范倫鐵諾提供
藝術家、音樂人FKA Twigs與眾多舞者一起翩然起舞，點明Valentino L'École系列的態度與情感——慶祝「解放」、慶祝身體之美。圖／范倫鐵諾提供
大陸女星楊紫出席巴黎Valentino 2024春夏系列發表會。圖／范倫鐵諾提供
大陸女星楊紫出席巴黎Valentino 2024春夏系列發表會。圖／范倫鐵諾提供
韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）出席巴黎Valentino 2024春夏系列發表會。圖／范倫鐵諾提供
韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）出席巴黎Valentino 2024春夏系列發表會。圖／范倫鐵諾提供
藝術家、音樂人FKA Twigs與眾多舞者一起翩然起舞，點明Valentino L'École系列的態度與情感——慶祝「解放」、慶祝身體之美。圖／范倫鐵諾提供
藝術家、音樂人FKA Twigs與眾多舞者一起翩然起舞，點明Valentino L'École系列的態度與情感——慶祝「解放」、慶祝身體之美。圖／范倫鐵諾提供
藝術家、音樂人FKA Twigs與眾多舞者一起翩然起舞，點明Valentino L'École系列的態度與情感——慶祝「解放」、慶祝身體之美。圖／范倫鐵諾提供
藝術家、音樂人FKA Twigs與眾多舞者一起翩然起舞，點明Valentino L'École系列的態度與情感——慶祝「解放」、慶祝身體之美。圖／范倫鐵諾提供

希爾頓

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