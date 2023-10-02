LACOSTE首度跨界SMILEY 系列服飾翻玩經典笑臉Logo、秒被療癒

療癒系跨界合作來了！法國時尚品牌LACOSTE首度攜手SMILEY推出系列服飾，解構網球基因，呈現全新標識。SMILEY招牌笑臉圖案化為網球、LACOSTE經典小鱷魚銜著SMILEY網球，既萌又充滿巧思，使人看了不自覺得開心起來。

LACOSTE慶祝品牌創立90周年，其一合作便是邀請了同為法國品牌的SMILEY來跨界，為網球精神賦予全新釋義，於是聯名系列融合雙方招牌元素而成。於是可以看到SMILEY笑臉圖案化為網球、LACOSTE小鱷魚銜著SMILEY網球、；圓圓的笑臉替代LACOSTE中的字母O，等等趣味設計。被使用在日常穿搭的各類單品，包括圓領衫及聯名Logo T恤和不對稱設計格紋襯衫、鴨舌帽以及縫線裝飾的外套，徹底的讓網球融入生活當中，更傳播著積極樂觀的年輕活力態度。

ROOTS歡度50周年，曝光與時尚品牌Mr. Saturday合作的限量系列服飾。圖／ROOTS提供

同樣的加拿大休閒服飾品牌ROOTS則是歡度50周年，於是繼Barbie聯名系列之後，再度曝光與時尚品牌Mr. Saturday合作的限量系列服飾。集結了ROOTS簡約俐落剪裁及Mr. Saturday復古格調設計，營造出懷舊感的穿搭造型。 這系列包含皮革外套、連帽上衣、短袖T恤等款式、並以Gender free中性版型為剪裁，淡化性別差異、以設計及剪裁勾勒率性且極具搭配彈性的特色。聯名款圖樣以Jet Set文化為靈感來源，加入ROOTS擁有自營航空公司做為故事背景，反映出經典時代氛圍。

LACOSTE攜手SMILEY，讓招牌設計被使用在日常穿搭的各類單品。圖／LACOSTE提供

LACOSTE攜手SMILEY推出系列服飾，讓招牌笑臉圖案化為網球、LACOSTE經典小鱷魚銜著SMILEY網球。圖／LACOSTE提供

ROOTS與Mr. Saturday聯名系列皮革棒球外套，26,800元。圖／ROOTS提供

ROOTS與Mr. Saturday聯名系列休閒棉褲，3,880元。圖／ROOTS提供

ROOTS與Mr. Saturday聯名系列皮革飛行夾克，39,800元。圖／ROOTS提供