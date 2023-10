影帝王柏傑再度站台雷達表開幕 忙運動拍戲不忘談戀愛

著名鐘表品牌瑞士雷達表(Rado),擅長以前瞻性的設計體現高科技陶瓷的當代特色,被譽為「材質大師」。為歡慶全台第二家雷達表旗艦店於品牌深耕十餘年的新北市黃金新板特區,全新板橋大遠百1樓改裝開幕,不僅與品牌合作多年的好友、新科影帝王柏傑特地出席,他更搶先配戴了Rado與網球明星卡梅隆諾里(Cameron Norrie)攜手設計的全新Captain Cook庫克船長限量版腕表;該限量新作也將於板橋大遠百品牌旗艦店獨家首賣。

從2020年與Rado合作至今已是三度為品牌站台,熱愛運動的王柏傑不僅會打網球、會觀賞球賽,庫克船長系列的快拆表帶設計對於每天騎單車、經常衝浪、戲劇工作滿滿的他來說更是極為方便的設計,輕鬆就能轉換造型搭配服裝。這次Rado全新Captain Cook庫克船長限量版腕表將網球獨有的「15/30/40/game」計分方式融入細節,在3/6/8/12時位置裝飾如網球般的綠色凸緣及深黃色圓點,小巧思令他讚不絕口。他也笑說摘下北影影帝後自己也盡量保持平常心,即便工作滿檔、忙於運動,也和女友謝欣穎有足夠時間相處,可以說是愛情事業兩得意。

板橋的全台第二家雷達表旗艦店,是Rado繼去年於台北101購物中心1樓開設全台首家品牌旗艦店後,風格同步全球最新的店裝概念的最新店舖,金色和大地色系搭配立體紋理細節營造明亮溫暖的時髦尊貴感,並設有提供彷彿回到家中般舒適氛圍的lifestyle corner,展現品牌持續深耕台灣的企圖心。

此次首賣全新Captain Cook庫克船長限量版腕表,是品牌自1985年以來持續推廣網球運動的最新里程碑。2021年加入Rado未來之星(YoungStars)團隊的卡梅隆諾里,在2022年躍升ATP排名前十;全新表款設計讓人感受到他積極進取的進攻與不屈不撓的毅力:42毫米拋光不鏽鋼表殼,旋轉表圈裝飾綠色高科技陶瓷表圈襯片;松柏綠漸變表盤與白色時標形成鮮明對比,時間輕鬆易讀。秒針尖端為呼應著網球顏色的深黃色,細部更裝飾將網球運動獨有計分方式的設計巧思。