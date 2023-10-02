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影／「#這一刻讓旅行更深刻」 華航全新形象廣告今首播

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航2023年形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」全新上線，透過線上募集許多粉絲的旅遊經驗，透過共感力十足的橋段引發共鳴，期待旅客與華航一起從心漫遊世界美好。圖／中華航空提供
華航2023年形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」全新上線，透過線上募集許多粉絲的旅遊經驗，透過共感力十足的橋段引發共鳴，期待旅客與華航一起從心漫遊世界美好。圖／中華航空提供

華航空今天（2日）推出2023年全新品牌形象廣告「#這一刻讓旅行更深刻」，中午12時於China Airlines中華航空YouTube頻道及Facebook、Instagram 粉絲專頁同步首播。全球旅運需求持續強勁，旅行再度成為國人生活的共同嚮往，華航將旅程中酸甜苦辣的回憶轉化為廣告創意，以詼諧手法勾起大眾心中最難忘的「這一刻」，透過共感力十足的橋段引發共鳴，期待旅客與華航一起從心漫遊世界美好。

中華航空表示，「#這一刻讓旅行更深刻」以真實呈現大眾的經驗為出發點，旅行的美好是各種情緒的總和，不論是暢遊日本、天天吃喝玩樂買不停歇的鐵腿時刻，或是前進紐西蘭挑戰高空跳傘極限運動，想拍照但臉部表情失控的美麗時刻；還有在海島度假擁抱陽光沙灘，意外的曬痕引發回頭率破表的另類注目，以及同遊紐約旅伴讓人哭笑不得的抓狂心情，又或是像談了場煙火般的異國戀曲，尷尬到不行的冏臉時刻。一幕幕自然又有趣的畫面，讓人想起似曾相似的深刻回憶，不自覺會心一笑，更喚起大家對旅行的渴望，與華航共譜深植人心的精彩時刻。

華航透露，為集結民眾共感時刻，線上募集了許多粉絲的「深刻故事」，回憶分享自己的旅遊趣事，如外帶東京知名水果千層蛋糕，搭電車遇到下班人潮，千層變一層的落淚時刻，迴響十分熱烈。10月14日也將在台北微風松高百貨H&M前廣場舉辦「開啟你的深刻之旅」實體活動，邀請民眾到場沉浸式體驗神秘的互動裝置，化身廣告中大玩跳傘變臉秀或海島特有曬痕的主角，客製專屬又獨特的旅行時刻；完成指定任務，就有機會抽到華航長程線、區域線不限航點機票及模型機等豐富大禮，更多活動詳情可密切關注華航Facebook粉絲專頁。

華航指出，近年來推出的形象廣告深獲大眾喜愛，2017 年「#帶爸媽去旅行」、2018 年「#說好的旅行呢」至 2019 年「#旅行帶給你的紀念品」，以感性又饒富趣味的方式傳遞旅行的意義，成為各界熱烈討論的焦點話題，連年榮獲國內外廣告創意獎項肯定。邊境解封將滿周年，華航延續「旅行」的品牌核心，繼 2022 年「#用旅行寫新的故事」，再推全新「#這一刻讓旅行更深刻」形象廣告，鼓勵旅客重新出發，實踐心之所向。

華航 廣告 粉絲

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