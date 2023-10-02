雙十限定 萊爾富大美式20元、特濃系列咖啡買10送10

才剛開工，又開始期待國慶日4天連假，迎接上班族最愛的連續假期，萊爾富祭出Hi Café現煮咖啡3大好康優惠，最低4.4折起，10月10日國慶當日於Hi-Life VIP APP整買零取還推出限量大杯美式單杯特價20元、大杯美式/特濃美式/特濃拿鐵同品項買10送10；10月4日至10月11日門市另推出大杯美式2杯66元、大杯拿鐵2杯88元，冰熱任選。

另外，萊爾富於10月6日至10月10日限時5天推出「雙十萊同聚」活動，針對出遊或宅家過節必備的飲品、啤酒、零食等指定商品下殺5折起，包括PowerBOMB爆能能量飲料225ml祭出買1送1的半價優惠；樂法指定飲品600ml享任選買2送1；聚會小酌必備的啤酒也有多入組合價，像是單件原價59元的YEBISU惠比壽啤酒350ml，活動期間享2件100元、單件原價46元的麒麟Bar啤酒500ml也有4件155元；其他像是大雷神巧克力餅乾，則有加10元多1件優惠。

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