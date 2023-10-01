Google旗下Fitbit Charge 6智慧手環 可導航、支付還能續航7天 即起開放預購

趕在新一代Made By Google新品發表之前，Google搶先更新了旗下Fitbit最新款智慧手環Charge 6的消息，透過最先進的健康感測器和全新機器學習演算法，帶來Fitbit智慧手環中最準確的心率，並能夠進一步透過藍牙連結訓練器材或應用程式，輕鬆掌握運動當下的即時心律。還有全新的側邊觸覺按鈕、長達7天的電池續航，以及支援更多Google實用功能，像是控制YouTube music、使用Google地圖與Google錢包等。

Charge 6共推出曜石黑、陶瓷米和珊瑚紅3種顏色，建議售價為5,190元。即日起可於Google商店、Fitbit官方網頁、蝦皮Fitbit官方旗艦店、momo購物網及PChome24h購物等通路預購，預計今年秋季正式於全球發售。

Charge 6導入了Pixel Watch上的創新技術，使其擁有Fitbit智慧手環中最準確的心率，並透過持續改善的機器學習演算法，帶來更精準的健康數據。心率追蹤的準確度將比以前提升60%，連帶帶來更精確的卡路里、活動區間分鐘數、日常準備分數和睡眠分數等。

習慣行動支付的你，能不用掏出手機付款肯定更便利一些，Charge 6是Fitbit首款整合Google應用程式的智慧手環，包括大家幾乎每天都會用到的Google地圖和Google錢包，若有訂閱YouTube Music Premium，將可以使用更完整的操控功能。而Charge 6也首次推出具有「縮放＋放大鏡」的輔助閱讀功能，使用者只需要在螢幕上的任意位置輕觸幾下，就能把難以閱讀的細小文字，放大到自己想要的字體大小，輕鬆解決小螢幕閱讀不易的困擾。

透過Fitbit的進階感測器，Charge 6更多元、精準的健康和保健功能，也可幫助用戶更了解自己的健康狀況。包括隨時存取血氧濃度、心率變化、呼吸頻率等健康指標；查看自己的睡眠分數，了解睡眠品質狀況；藉由膚電活動掃描注意自己的壓力跡象，並進一步獲取排解壓力的相關指引，也可以透過壓力管理分數，了解你的身體如何面對壓力，並規劃當天的作息。