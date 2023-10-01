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限時體驗Dyson Zone空氣清淨降噪耳機 購機享萬元優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Dyson Zone音域探索體驗店」現場設置5大展示體驗區，讓消費者深度體驗Dyson跨界高科技。圖／Dyson提供
「Dyson Zone音域探索體驗店」現場設置5大展示體驗區，讓消費者深度體驗Dyson跨界高科技。圖／Dyson提供

想要體驗吸睛度百分百的「Dyson Zone空氣清淨降噪耳機」戴起來到底是什麼感覺嗎？Dyson自即日起至10月10日在台北新光三越A11打造期間限定「Dyson Zone音域探索體驗店」，消費者現場戴上耳機即可沉浸體驗Dyson Zone聲學與淨化科技的神奇結合。而爆紅男團《Ozone》也將於10月8日現身體驗店活動現場，擔任一日店長與粉絲們互動。

「Dyson Zone音域探索體驗店」設置5大展示體驗區，從「爆炸機解構區」，深入了解耳機內部零件架構，再來到「淨化演示區」，戴上空氣潔淨面罩，透過視覺與嗅覺感受空氣偵測淨化功能、「耳機我最型區」依照個人頭型配戴出絕佳風采、「音質視聽區」享受沉浸式聆聽。最後來到「拍照凍結區」，消費者可以在宛如聲波般上下震動的背景前配戴Dyson Zone，盡情展現自己並留下最美的時間與畫面。

消費者只要現場實際配戴耳機遊玩音樂節奏遊戲「給我一個BEAT」，完成後即可獲得品牌精美好禮。活動期間，現場單筆消費Dyson Zone（不含配件）即刻享有三重贈禮，除專用空氣清淨降噪耳機濾網乙副（價值2,000元），再贈Dyson多功能收納包（價值3,000元），還可立刻享產品現折5,000元優惠，贈品數量有限，送完為止。

有興趣進一步瞭解Dyson Zone空氣清淨降噪耳機的功能與使用心得，也可以在此回顧一下之前的開箱文。

Dyson打造期間限定Dyson Zone音域探索體驗店，讓消費者體驗聲學與淨化科技的完美結合。圖／Dyson提供
Dyson打造期間限定Dyson Zone音域探索體驗店，讓消費者體驗聲學與淨化科技的完美結合。圖／Dyson提供
爆紅男團《Ozone》將於10月8日現身A11 Dyson Zone音域探索體驗店現場，擔任一日店長與粉絲們互動。圖／Dyson提供
爆紅男團《Ozone》將於10月8日現身A11 Dyson Zone音域探索體驗店現場，擔任一日店長與粉絲們互動。圖／Dyson提供

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