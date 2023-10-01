foodpanda十月優惠碼懶人包 星巴克5折優惠券大放送

一轉眼10月就開始了，本月foodpanda優惠的重頭戲就是星巴克，不只有限時現折好康，常客還可享集點卡優惠，最高現折70元。

迎接「世界咖啡日」，foodpanda推出一系列星巴克優惠，整個10月於指定時間在星巴克任一門市下單滿199元，累積滿5筆即可獲得星巴克5折優惠券，單筆訂單滿99元，最高折抵60元。美食外送pandapro會員消費滿300元享8.5折，最高折抵60元；「每週二」下訂星巴克指定專區輸入優惠碼「週二星享日」，現折70元，部分分店不適用。

每週三「超級會員日」pandapro會員於指定品牌訂購美食外送滿229元享7折，最高折抵80元，10月4日漢堡王、10月11日三商集團旗下餐廳、10月18日胖老爹、10月25日五桐號，當日不限訂購次數，不過有部分分店不適用。

10月2日至10月31日「雙北」限定，指定用戶訂購美食外送消費滿249元輸入優惠碼「天天賺」享7.9折，最高折抵70元，每人可用2次。10月1日至10月31日，美食外送10月指定店家優惠8折起，消費滿329元輸入優惠碼「十月熊送」，再打8.5折，最高折抵60元，每人限使用1次，限指定使用者，限使用線上付款。

另外，眾多速食、手搖品牌也推出限時優惠，10月1日至10月24日，美食外送下訂麥當勞大紅袍香麻炸鷄腿套餐享優惠價，數量有限售完為止。10月1日至10月31日，美食外送下訂必勝客「炙燒鮭魚小比薩」享6.8折、「植物系魚柳蔬食小比薩」享6.5折，限於必勝客指定門市訂購指定品項方可享有優惠價，部分分店不適用。10月1日至10月31日，美食外送下訂必勝客，pandapro會員消費滿329元享9折，最高折抵50元，數量有限兌完為止，部分分店不適用。

10月6日至10月19日，美食外送下訂肯德基輸入優惠碼「天天啃德基」，消費滿339元現折85元，每人使用次數無上限，優惠每日數量有限，部分分店不適用。10月3日至10月23日，美食外送下訂漢堡王指定套餐享7.5折起，限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠價，部分分店不適用。10月1日至10月31日，美食外送下訂達美樂MyBOX客家系列享6.5折，限於達美樂指定門市訂購指定品項方可享有優惠價，部分分店不適用。10月1日至10月31日，美食外送下訂鮮茶道輸入優惠碼「天天喝鮮茶道」，消費滿229元享7.9折，最高折抵50元，每人限使用1次，部分分店不適用。10月1日至10月31日，美食外送下訂拿坡里輸入優惠碼「天天吃拿坡里」，消費滿399元享8.5折，最高折抵70元，每人限使用1次，部分分店不適用。10月16日至10月31日，美食外送下訂拉亞漢堡輸入優惠碼「天天拉亞漢堡」消費滿250元享8.5折，最高折抵50元，每人限使用1次，部分分店不適用。

本月同樣有JCB、中國信託LINE Pay卡專屬優惠，10月31日前，刷JCB信用卡輸入優惠碼「psjcb310」，全平台消費滿300元折100元。刷中國信託LINE Pay卡輸入優惠碼「psctbc310」，全平台消費滿200元可享8.8折優惠，最高可折 50 元；輸入優惠碼「psctbce310」，每日上午5:30至中午11:00，消費滿100元享8.5折優惠，最高可折50元，各優惠每人限用1次，數量有限兌完為止。

如果有即時快遞需求，整個10月，首次使用pandago服務，輸入優惠碼「快送」，可享運費5折，優惠最高折抵80元；輸入優惠碼「爽送」，可享運費7折，優惠最高折抵50元，總數量有限兌完為止。

外帶自取優惠享更多，10月2日至10月31日外帶自取輸入優惠碼「十食嗑嗑」，滿額享7.9折，最高折抵70元，每人可用5次；輸入優惠碼「自取富翁」，滿199元享8.5折，最高折抵50元，每人可用5次；每日11:00-20:00外帶自取，輸入優惠碼「茶來張口」，指定手搖、咖啡店家滿100元享9折，最高折抵30元，每人可用2次。