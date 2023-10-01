日本札幌馬拉松開跑 醫護鐵人推薦新手入門全家樂首選

2023日本札幌馬拉松今天舉行，吸引上萬名熱愛運動的參賽者和觀眾。醫護鐵人創辦人陳彥良應邀參加，並為台灣新手跑者和全家參與者提供專屬指南，也讓未來想去札幌運動兼旅遊者參考。

陳彥良表示，有別於台灣的十月馬拉松仍處於攝氏32度上下的高溫狀態，札幌馬拉松從開賽的攝氏21度到結束時的23度，整路充滿陽光伴隨涼爽的風，可說是跑者們最愛的好天氣。而且半程馬拉松及以下組別，更是適合全家一起跑完馬拉松後，到市區的札幌電視台及狸小路商店區逛街與購物。

今天的札幌半程馬拉松路線，賽道沿著奧林匹克大道出發，穿越國道453號，途經中之島大道、幌平大橋，沿著左岸大道、菊水旭山公園大道、站前大道、南大通、大通西9街和10街、北大通、站前大道、菊水旭山公園街、南大橋、右岸街，最終抵達真駒內體育場。這個精心設計的賽道，帶跑者穿越札幌市內一系列迷人的景點，包括著名的大通公園、經典的娛樂街區「狸小路」及札幌電視塔，為賽事增添了特別的魅力。

陳彥良說，對於偏愛短距離比賽者，那麼10公里賽事正是為您量身定制的。這條賽道帶跑者穿越奧林匹克大道、國道453號線，終點設於真駒內體育場。10公里賽事不僅適合運動員，也非常適合全家參加，讓您可以與親朋好友共享運動的樂趣。札幌馬拉松還提供5公里、3公里、2公里和1公里的短跑賽事，讓小朋友也能享受這個健康的活動。

此次日本行，陳彥良將參訪經驗帶回給高雄市政府運動發展局。他在接受日本讀賣新聞訪問時表示，醫護鐵人成員具備醫師、護理師和EMT證照，這與日本及歐美各賽事自行招募醫護跑者的制度一致，只是在日本零收費公益的醫護跑者都是各賽事獨立招募，並且只有服務在馬拉松賽事上，與台灣的醫護鐵人統一進行招募合格的醫護鐵人後無償提供給鐵人三項、馬拉松、自行車賽事、長泳賽及越野跑賽事不同。