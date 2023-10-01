「台版哈根達斯」蜷尾家撐過日本疫情 下一步挺進歐洲？

台南起家的蜷尾家冰淇淋，2018年就進軍日本，在三軒茶屋開設第一家分店，之後又在池袋、麻布十番拓展版圖，但一場疫情，打亂了全部計畫，街邊店全部收攤，如今最黑暗的時間過去，蜷尾家收拾心情，除了要重啟原來的計畫，還準備挺進歐洲，讓「台版哈根達斯」更享譽國際。

擠著一支支的海鹽冰淇淋，蜷尾家創辦人李豫帶著他的團隊，重新參加文化總會Taiwan Plus台灣祭活動；就跟過往一樣，蜷尾家的店鋪前，依舊排著長長的人龍，準備在炎熱的午後，享用一支美味的冰淇淋。

疫情衝擊，日本街邊店全收攤

「這已經是我們第三次來到這，過去幾年比較沉寂，想說這也是個再次推廣自己的機會，」李豫透露，蜷尾家2018年來到日本後，後續又在當地開了5家街邊店，但受到疫情影響，如今僅剩下三家店中店，也就是靠日本代理商，依附在其他品牌的店鋪裡。

李豫直言，疫情改變了很多事情，索性有日本代理商的協助，給予了很大的協助，他也用過來人經驗告訴大家，要來到日本，儘量跟當地業者合作。畢竟日本人比較熟悉環境，另外當地衛生管理比較嚴格，有日本人的協助，真的可以省去不少麻煩。

挺過疫情難關，李豫說接下來第一步就是要把街邊店，也就是獨立的店鋪重新喚醒，很多台灣廠商來到日本，都認為要去新宿、原宿、表參道，但他的策略就是想讓蜷尾家，無聲無息地滑進日本人的生活，就跟當初在台南一樣，況且從成本的角度來看，租金負擔也不會這麼高。

蜷尾家第三度參加文化總會TaiwanPlus台灣祭活動，現場依舊吸引滿滿人潮。遠見記者陳思豪／攝影

蜷尾家重新站穩腳步，人力、法規都是挑戰

談到日本展店的困難之處，李豫不諱言還是工作人員的溝通跟訓練，新世代的日本人對公司、工作的觀念，和以前有很大不同。新世代年輕人很做自己，就算你覺得哪個員工不錯，想要他變成正社員，但他可能有自己想法，寧願兼職空出時間做其他的事，也不用轉正職，導致全部時間被綁死。

此外日本職場有個不成文規定，若碰到加班的時候，正社員通常會默默脫下西裝繼續做事，反觀計時人員可以打卡下班，因為法令規定，雇主必須負擔計時人員回家的交通費用，由於日本計程車收費昂貴，雇主通常就是請他們趕快回家。

如此一來，這代表正社員要承擔較多壓力，這也是很多當地年輕人不願面對的，「找不到好員工，在台灣在日本情況都是一樣的」。

此外日本的法規，至今仍讓他難以適應，以製作原料為例，若政府單位限制你在一個區域，業者就只能在這個區域內作業，反觀台灣比較鬆散，如果沒有人檢舉，政府單位通常不太會主動稽查。

雖然有不少困難，李豫說這些並沒有動搖在日本擴張版圖的決心，日本的乳製品品質非常好，做出來的冰淇淋「絕對比在台灣的還好吃」，不要說口感跟味道，光是製作的當下，就會感到非常的興奮，這也是他來日本很大的關鍵。

蜷尾家創辦人李豫不諱言，因為乳製品品質更佳，日本冰淇淋絕對比台灣更美味。遠見記者陳思豪／攝影

站穩東京，更有利放眼歐美市場

過去有不少人詢問他，都已經在台南闖出名號，未來不在台中、台北開分店？李豫坦言第一個考量是自己還年輕，在有動力的時候寧願去海外闖一闖，另一個是感覺台灣市場有所受限。

李豫坦言，台灣的店面租金過於昂貴，跟東京相比已差距不大，加上台灣消費者講求CP值，吃東西第一個關注的就是價位，以冰淇淋來說，他認為台灣市場售價上限就是100元到150元新台幣。

反觀，日本重視「職人精神」，「只要商品夠好，有達到心目中的價值，他們就願意買單」，這也代表日本是一塊更遼闊的市場，另外這種氛圍對追求高品質的他們來說，也是相對友善的。

在商界打拚，每個企業都希望自己規模愈來愈龐大，李豫認為站穩東京還有另一個象徵意義，畢竟東京還是亞洲現在第一大城市，歐美人士來亞洲的首選，只要能在日本特別是東京都站穩腳步，更有利放眼歐美。

他也透露，蜷尾家一直有進軍歐美市場的打算，只要在日本重新站穩腳步，接下來不排除進軍歐洲，像是今年初，團隊就到了法國巴黎設立快閃店試水溫；美國的哈根達斯享譽全球，或許有一天，台版哈根達斯也能在世界有一席之地。

（本文出自2023.09.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）