快訊

有助減輕體重、改善睡眠品質 研究揭這個時間點吃完晚餐最佳

26K男遭資遣「超瞎理由」震驚全網 過來人怒了：標準慣老闆

亞運滑輪／再度「金包銀」！李孟竹連兩屆亞運奪金、劉懿萱收銀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克「買一送一」來了！只有1天、排除星冰樂、綿雲

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於10月2日推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布於10月2日推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

上班加油！中秋連假結束，週一要上班好厭世？為了替廣大上班族加油打氣，星巴克宣布於10月2日推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動，活動當天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

在活動品項方面，這次排除星冰樂、綿雲系列，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 星巴克

延伸閱讀

「2023國際咖啡日」爽喝咖啡優惠！ 超商+連鎖咖啡買一送一　星巴克+85℃第2杯半價

星巴克首座童話小屋在花蓮縱谷！ 剝皮辣椒、烤甘薯入餐

今起開喝！星巴克連2天「買一送一」星冰樂、抹茶那堤通通有

星巴克買一送一！9月底優惠總整理：星冰樂買1送1、外送優惠一路到10月 迪士尼吊飾爆萌要收集

相關新聞

星巴克「買一送一」來了！只有1天、排除星冰樂、綿雲

上班加油！中秋連假結束，週一要上班好厭世？為了替廣大上班族加油打氣，星巴克宣布於10月2日推出「上班加油．週一一起喝咖啡...

蘋果智能設備點亮生活自動化 提升你的智慧居家環境體驗！

EVE HomeKit 蘋果智慧家庭設備讓家變得更智慧、更便捷。EVE推出第二代智慧燈控開關，運用「Thread」技術研發，讓家中每個空間在電燈開關更換成「EVE Light Switch 智能燈控開關」，經過「Thread」的Mesh網狀傳輸技術，網狀節點指令傳導，為蘋果智慧家庭的用戶在不用受限於設備與蘋果視聽設備的距離，只要家中支援「Thread」傳輸的HomeKit設備越多，就能無限延伸智慧家庭設備的傳輸距離，為您的家庭帶來無縫的自動化環境體驗，讓您輕鬆掌握居家生活中的每一個場景。

橡木乾燥模式如何影響威士忌？百樂門對比系列有答案

橡木的乾燥模式，如何影響威士忌？百樂門單一麥芽威士忌對比系列（Contrast Series），試著為威士忌老饕解開這個...

攜手4位大師！SHANG XIA上下呈現「時上．當下」藏品展

致力於傳承東方生活美學，以及精湛工藝的SHANG XIA上下，攜手當代4位藝術家，呈現出「時上．當下」限量藏品展，10月...

新店人喜迎新北最大商場「裕隆城」滿足一日生活圈

新店近日最有話題的大事件，當屬籌備多年的「YES!LIFE裕隆城」正式開幕，占地3.3萬坪的裕隆城讓新店人迎來第一座大型...

林智妍、郭雪芙同台看秀！LOEWE新裝展現實穿細節主義

近期被時尚數據權威Lyst選為全球最熱門品牌的LOEWE，在巴黎發表2024春夏系列，也是創意總監Jonathan An...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。