星巴克「買一送一」來了！只有1天、排除星冰樂、綿雲

上班加油！中秋連假結束，週一要上班好厭世？為了替廣大上班族加油打氣，星巴克宣布於10月2日推出「上班加油．週一一起喝咖啡」好友分享日優惠活動，活動當天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

在活動品項方面，這次排除星冰樂、綿雲系列，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。