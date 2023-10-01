碩士化身熊貓 完成台灣首本外送員專書「超級外送員」

基本工資連續八年漲，但全台還有15萬名勞工，無法受到基本工資的保障，他們就是穿梭大街小巷的平台外送員。台灣第一本研究台灣外送的專書「超級外送員」近日出版，作者蔡宛芸就讀台大城鄉所時化身外送員，以田野調查的方式完成碩士論文「省時戰：數位中介食物配送勞動的移動政治」，再改成輕鬆活潑的大眾版「超級外送員:使命必達的省時戰」出版成書。

「超級外送員」溯源台灣的外送歷史，從最早的本土便當外送、麥當勞外送，到來自德國的熊貓與美國的Uber Eats。蔡宛芸除了自身投入外送員工作，也採訪多位外送員。

蔡宛芸發現，這兩家外送平台並非一開始就成功打入台灣市場，他們在2012年及2016年分別來台拓展市場時，經歷用戶不夠多、餐廳退出合作、沒人想當外送員等危機。外送平台是在疫情期間迅速崛起，外送員從2019年初的幾百人，到現在的15萬人規模。

外送員創造了一種全新的職業，也給退休者彈性安排生活的可能。在蔡宛芸研究的案例中，一名退休族用外送儲存旅費，每跑一趟單，都讓他離旅行出發的時間近一點。

但外送員並非如廣告所呈現「以極其輕鬆的方式，面帶微笑地將美味餐點送到蔡依林等明星手中」。蔡宛芸透過手繪圖描繪外送員自己設計的保溫箱，因日曬雨淋必備的手機保護套等工具。她也幽默點出外送員最怕的地雷食物—要等很久的雞腿排；以及地雷餐廳—被戲稱為「必等客」的披薩店。外送員甚至因為減塑政策必須自掏腰包。當外送平台以接單數量作為發獎金的依據，造成外送員車禍頻頻，卻連出車禍了也不願報告。

外送員的形象，從疫情剛起時傳誦一時的「月入10萬」，到疫後出現「棄跑」潮。蔡宛芸認為，外送員作為第一線勞動者，協助許多人解決採買問題，不管是陪病家屬、病人、身障者、家庭照顧者、上班族等人，皆受惠於外送平台提供的服務。「正因為外送員這份職業已是社會不可或缺的一環，我們便不能忽略平台外送員的勞動權益。」這是蔡宛芸寫作此書的原因。