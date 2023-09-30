橡木乾燥模式如何影響威士忌？百樂門對比系列有答案

橡木的乾燥模式，如何影響威士忌？百樂門單一麥芽威士忌對比系列（Contrast Series），試著為威士忌老饕解開這個謎題。該系列二款新商品「風乾橡木桶」、「烘乾橡木桶」，全程手工製作，深入探討風味開發中較少被考慮的變因——「橡木的乾燥模式」，是以高酒精濃度46%裝瓶的全球限量商品，探索威士忌的各種可能性。

在樹木被砍伐後到送去桶匠製成木桶前，製成橡木桶的木材必須「乾燥」，可以透過自然風乾或是人為烘乾加速完成。為了達到準確的對照，百樂門減少可能的變因，二酒款皆選用橡木新桶，其原料橡木皆在乾燥後進行輕度烘烤，並且都在2012年入桶陳年、於2023年裝瓶。

「風乾橡木桶（Air Dry）」使用風乾 36 個月的標準做法；而「烘乾橡木桶（Kiln Dry）」烘乾則是將自然風乾 24 個月的木材，送進烤箱中短時間烘乾。高溫以及短的時間的烘乾，會對木材中的天然糖份產生影響，進而影響威士忌的風味。

「烘乾橡木桶（Kiln Dry）」酒款洋溢大麥糖的甜香與馥郁飽滿的熱帶水果，香氣，口感絲滑，淡淡薄荷精油及橡木氣息飄渺於層次之間，尾韻由甜美煙燻為主體，在口中縈繞不散。