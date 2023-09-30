勞力士襄贊近百年傳奇高球賽事萊德盃 秀無私團隊精神

一個人的鋒芒值得聚焦，而一群人的無私團結則更值得弘揚。擁有近百年歷史的高爾夫球傳奇賽事「萊德盃」（Ryder Cup）甫於羅馬市郊的馬可西蒙尼高爾夫球鄉村俱樂部（Marco Simone Golf and Country Club）舉辦，來自大西洋兩岸的歐洲與美國隊將競逐崇高的「森姆萊德獎盃」（Samuel Ryder Trophy），除體現賽事全球合作夥伴勞力士（ROLEX）的恆動精神，也展現果嶺上無私團結的運動家高尚氣韻。

時間回到1927年，美國伍斯特鄉村俱樂部（Worcester Country Club）舉行了國際高爾夫球賽，邀請到大西洋兩岸的英國與美國選手同場競技。最終桂冠則是由英國企業家、亦是高爾夫球愛好者Samuel Ryder所捐贈的一款木質底座獎盃，並一路演變至今日由歐洲與美國隊的兩隊好手對抗，賽事也成為今日體壇眾所皆知、以Samuel Ryder命名的「萊德盃」（Ryder Cup）。

身為瑞士製表佼佼者的勞力士，除強調對於精密、精確的銳意精進，品牌訴諸的恆動精神，更與果嶺上選手的專注不謀而合，也令勞力士先在1995年首度與萊德盃合作、擔任歐洲隊大會指定時計，並成為今日大會的全球合作夥伴、合作無間。於此同時，勞力士同樣長期投入資源於各項高球賽事，並與志氣相投的傑出選手展開密切合作，例如勞力士代言人兼2023年的歐洲隊長Luke Donald，過去就曾以球員身份代表歐洲隊四次征戰萊德盃，戰無不勝，功績彪炳。