勞力士襄贊近百年傳奇高球賽事萊德盃 秀無私團隊精神
一個人的鋒芒值得聚焦，而一群人的無私團結則更值得弘揚。擁有近百年歷史的高爾夫球傳奇賽事「萊德盃」（Ryder Cup）甫於羅馬市郊的馬可西蒙尼高爾夫球鄉村俱樂部（Marco Simone Golf and Country Club）舉辦，來自大西洋兩岸的歐洲與美國隊將競逐崇高的「森姆萊德獎盃」（Samuel Ryder Trophy），除體現賽事全球合作夥伴勞力士（ROLEX）的恆動精神，也展現果嶺上無私團結的運動家高尚氣韻。
時間回到1927年，美國伍斯特鄉村俱樂部（Worcester Country Club）舉行了國際高爾夫球賽，邀請到大西洋兩岸的英國與美國選手同場競技。最終桂冠則是由英國企業家、亦是高爾夫球愛好者Samuel Ryder所捐贈的一款木質底座獎盃，並一路演變至今日由歐洲與美國隊的兩隊好手對抗，賽事也成為今日體壇眾所皆知、以Samuel Ryder命名的「萊德盃」（Ryder Cup）。
身為瑞士製表佼佼者的勞力士，除強調對於精密、精確的銳意精進，品牌訴諸的恆動精神，更與果嶺上選手的專注不謀而合，也令勞力士先在1995年首度與萊德盃合作、擔任歐洲隊大會指定時計，並成為今日大會的全球合作夥伴、合作無間。於此同時，勞力士同樣長期投入資源於各項高球賽事，並與志氣相投的傑出選手展開密切合作，例如勞力士代言人兼2023年的歐洲隊長Luke Donald，過去就曾以球員身份代表歐洲隊四次征戰萊德盃，戰無不勝，功績彪炳。
為期三日、由9月29日至10月1日的「萊德盃」將在今日歐洲時間分出勝負，而無論勝利女神最終將朝向哪一組隊伍投以微笑，高爾夫名將、「金熊」傑克尼克勞斯（Jack Nicklaus）的一段訪談則描繪了賽事在勝負以外，真正的迷人之處：他指出在萊德盃這樣的團體賽事中，將能與過往的競爭對手組成拍檔，擦撞出全新火花，「 我確信阿諾帕瑪（Arnold Palmer）與我攜手從未有過敗績，回顧我們的高球生涯，我們曾多次結盟，南征北戰。參與這些比賽能培養與拍檔的默契，並建立可延續一生的緊密連繫，而這正是（萊德盃）這些比賽的魅力所在。」
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