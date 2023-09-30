打造沉浸品酩體驗 大摩BELLAVITA璀璨奢展10月報到

中秋連假之後，馬上就是「光輝十月」連續假期；「老酒銀行」大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌將於10月7日起至26日連續19天，於BELLAVITA寶麗廣場中庭打造奢華巨型保險櫃——「大摩BELLAVITA璀璨奢展」，展開大摩雪莉三桶12年品酩之旅，以及「大摩尊榮品酩」體驗。

體驗活動以大摩橫跨180年傳承的動人故事為核心，在深度主題式劇場沉浸體驗中，品酩包含全新限量上市的的大摩璀璨18年2023 EDITION等四款酒款，營造跨時空、跨國界的五感震撼。活動報名費用1,680元，除品酩外，活動還特地準備熱銷市場、深受消費者喜愛的大摩12年單一麥芽蘇格蘭威士忌700毫升（價值1,680元）作為禮物，讓參與活動的消費者可以帶回家延續體驗。

這次的「大摩BELLAVITA璀璨奢展」也展示多款擁有拍賣市場佳績的珍稀老酒，讓大家可以一睹風采。包含2010年創下世界上第一款價格突破6位數價格壁壘的威士忌－大摩64年「Trinitas」，以及以經典對白「一滴都不能浪費」出現在電影《金牌特務》的大摩62年，2017年在佳士得拍賣會以9萬2千英鎊（約新台幣350萬元）落槌。3年後，2020年5月，2瓶大摩62年在蘇富比線上拍賣會，各拍得26萬6,200英鎊（約新台幣1,013萬元），超過了全球最古老干邑的拍賣金額。

此外，現場還有多場「大摩定時導覽場」，報名費用199元，除有品牌講師帶領消費者進行導覽，針對各個展區做講解，在導覽過程中還能一同品酩「大摩雪莉三桶12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，讓消費者可以一邊認識品牌悠久輝煌歷史，一邊品酩「大摩雪莉三桶12年」所展演出大摩經典的巧克力、柑橘及辛香料的豐富風味；10月7號前報名，可享早鳥優惠價149元。

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