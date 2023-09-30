大口吃肉、大口喝酒！吉比鮮釀「十月節套餐」限期登場

「德國啤酒節」又稱為「十月節」，每年吸引六百萬人前往朝聖；為了讓消費者感受到「十月節」的熱鬧氛圍，吉比鮮釀餐廳即日起至11月19日，於全台6家分店推出節慶特色新菜，以及優惠價2188元的「十月節套餐」，並供應德國啤酒節必喝的季節限定款啤酒「慕尼黑拉格」，讓消費者享受道地的德系菜餚，感受大口吃肉、大口喝酒的歡慶氛圍。

在節慶特色新菜方面，「十月慶典臘腸組合」一次可品嚐到三種不同風味的碳烤臘腸，分別為「德國傳統啤酒臘腸」、「起司豬肉腸」和微辣的「匈牙利啤酒臘腸」，搭配獨家啤酒芥末醬，香氣迷人有嚼勁。

堅持手工備製的「波特牛肉丸」，混合乾辣椒、香料和瑞可達起司，口感扎實有彈性，一咬下即可感受到肉汁滿滿，再沾裹以史瓦茲黑啤酒製做的波特奶油醬，濃郁滑順醬讓人唇齒留香。

「巴登巴登豬腳」以數種蔬菜、香料和梅爾森拉格啤酒高壓燉煮後，再高溫油炸至外皮酥脆可口，滿滿膠質口感 Q 彈，每日限量供應，是讓許多饕客提前預約的餐點。

喜歡肉質軟嫩口感的朋友，可以選擇「慕尼黑煨燉牛小排」，16 盎司的帶骨牛小排使用啤酒和多種蔬菜，慢火悶烤 2.5 小時，將多餘的油脂融出後 完整吸附風味於牛小排上，搭配清爽脆口的櫛瓜蔬菜麵，品嚐豐富多元的味覺體驗。

優惠價 2188 元的「十月節套餐」，適合 2至3 人享用，可享開胃菜、主菜和主廚精選各一道品項。此外更祭出會員獨享優惠，只要下載吉比鮮釀餐廳APP 並註冊成為會員，活動期間內憑電子優惠券點用「十月節套餐」，即可享一組鮮釀啤酒「買一送一」優惠， 更多詳情可至餐廳官網查詢。

在啤酒方面，節慶最具代表性的「慕尼黑拉格」與「梅爾森拉格」，富含烘焙大麥香和傳統拉格酵母帶來的濃郁啤酒香，非常適合在涼爽的秋天飲用，只限活動期間供應。

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