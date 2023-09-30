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文華Café「平日午間饗吃吧」回歸！海陸主餐奢華上桌

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
活力健康沙拉吧選用於室內生產的高品質水耕蔬菜，還有一系列精選的開胃冷肉盤。圖/台北文華東方酒店提供
活力健康沙拉吧選用於室內生產的高品質水耕蔬菜，還有一系列精選的開胃冷肉盤。圖/台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店文華Café (Café Un Deux Trois)的「平日午間饗．吃．吧」奢華回歸！10月2日起於周一至周四的午間時段，全新推出精緻奢華半自助式主題餐點，除了豐盛的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，還有行政西點主廚趙崇曦精心推話繽紛誘人的精品級甜點吧，每季並推出四種精選單點主餐，每位1,380元+10%起。

文華Café主廚林禹德與其廚藝團隊全新設計的「平日午間饗．吃．吧」，首推海陸雙饗宴「炙烤美國Prime牛小排及澎湖龍蝦」，主廚選用美國穀飼牛排先煎後再炙烤，外酥脆焦香、肉質柔嫩多汁，搭配彈牙鮮美的澎湖龍蝦，以及松露紅酒醬，帶來豐美澎湃的海陸雙重美味享受，每位1,980元+10%。

肉食控不能錯過12盎司的「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排」，主廚將宜蘭葛瑪蘭的戰斧豬以低溫63°舒肥一小時，再爐烤上色，外酥內嫩又多汁，再搭配特調焦糖蘋果醬和焦糖無花果，酸甜中保留肉汁香氣，份量十足，每位1,680元+10%。

另有以慢燉義式西西里紅醬為基底的「嫩煎挪威鮭魚」，配上翻炒的米型麵、孢子甘藍和風乾小番茄增加清爽口感，最後擺上厚實的嫩煎鮭魚，魚肉與米型麵在舌尖交織出豐富層次，每位1,680元+10%。

「鮮蟹海鮮燉飯」則以長時間燉煮的海鮮高湯加入蟹肉拌炒，加上豐富的海鮮包含蝦仁、干貝、淡菜和蛤蜊，最後佐上奶油和起司，入口充滿鮮甜海味，每位1,380元+10%。

文華Café「平日午間饗．吃．吧」的沙拉吧，特別選用於室內生產的高級水耕蔬菜，包括包括綠探戈生菜、紅探戈生菜、綠火焰萵苣、綠皺葉萵苣等，另有一系列精選開胃的冷肉盤，有鹹香的義大利沙拉米(Salami)、伊比利火腿(Iberico Mafresa)和拜庸火腿((Bayonne Ham)等，選擇豐富多元。還有必嘗的精品級手工甜點，像是焦糖香蕉巧克力慕斯、反轉青蘋果派與鐵觀音鳳梨泡芙等，外型優雅吸睛、口感精緻細膩。

食客亦可以選擇無限暢享沙拉吧、主廚例湯、精品手工甜點吧與鮮榨果汁、咖啡與茶，每位1,080元+10%。

精品級手工甜點亦是「平日午間饗．吃．吧」的重頭戲。圖/ 台北文華東方酒店提供
精品級手工甜點亦是「平日午間饗．吃．吧」的重頭戲。圖/ 台北文華東方酒店提供
以慢燉義式西西里紅醬為基底的「嫩煎挪威鮭魚」。圖/ 台北文華東方酒店提供
以慢燉義式西西里紅醬為基底的「嫩煎挪威鮭魚」。圖/ 台北文華東方酒店提供
文華Café (Café Un Deux Trois)自2023年10月2日起於周一至周四的午間時段，全新推出精緻奢華半自助饗宴。圖/ 台北文華東方酒店提供
文華Café (Café Un Deux Trois)自2023年10月2日起於周一至周四的午間時段，全新推出精緻奢華半自助饗宴。圖/ 台北文華東方酒店提供
肉食控絕不能錯過12盎司的「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排。圖/ 台北文華東方酒店提供
肉食控絕不能錯過12盎司的「爐烤葛瑪蘭戰斧豬排。圖/ 台北文華東方酒店提供

甜點 海鮮 台北文華東方

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