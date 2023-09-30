姓名地址對中1字、全桌74折！台北六福萬怡優惠連10天

迎接雙十連假，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10月1日至10日推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人(內)於午餐、晚餐餐期至敘日用餐，其中一位身分證姓名或地址內含「六(6)、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起暢享敘日自助百匯，包含爐烤美國肋眼牛排、清蒸松葉蟹與柏克金鮮釀生啤無限暢飲。

此外，敘日全日餐廳也於10月5日推出全新一季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」，僅用簡單海鹽調味、油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」，辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」，濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」等。秋冬必吃的肥美海鮮，也有板煎天使紅蝦、清蒸松葉蟹，以及假日暢吃的生食級干貝與生蠔。

延續熱烈好評的位上「清蒸松葉蟹」，10月將持續供應至10月31日，並於假日提供餐檯無限暢吃，嚴選北海道進口松葉蟹，僅使用蒸烤箱清蒸約30分鐘至肉質熟透，保留原始海水與螃蟹的鮮美滋味，本季再獨家合作軒尼詩雲霧之灣白酒與台階酒廠典藏紅酒暢飲優惠，暢飲優惠售價599元起。

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