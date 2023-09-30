快訊

他怨安卓手機發IG「被降低畫質」！想跳槽蘋果iPhone 15 網挺：遠超乎你想像

亞運網球／第7金花落詹家姊妹 「台灣內戰」贏了梁李配

關注藍白合 小笠原欣幸：在野整合可望大幅超越賴清德

姓名地址對中1字、全桌74折！台北六福萬怡優惠連10天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10月1日至10日推出「姓名地址對對碰」活動。圖/台北六福萬怡酒店提供
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10月1日至10日推出「姓名地址對對碰」活動。圖/台北六福萬怡酒店提供

迎接雙十連假，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10月1日至10日推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人(內)於午餐、晚餐餐期至敘日用餐，其中一位身分證姓名或地址內含「六(6)、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十(10) 」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起暢享敘日自助百匯，包含爐烤美國肋眼牛排、清蒸松葉蟹與柏克金鮮釀生啤無限暢飲。

此外，敘日全日餐廳也於10月5日推出全新一季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」，僅用簡單海鹽調味、油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」，辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」，濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」等。秋冬必吃的肥美海鮮，也有板煎天使紅蝦、清蒸松葉蟹，以及假日暢吃的生食級干貝與生蠔。

延續熱烈好評的位上「清蒸松葉蟹」，10月將持續供應至10月31日，並於假日提供餐檯無限暢吃，嚴選北海道進口松葉蟹，僅使用蒸烤箱清蒸約30分鐘至肉質熟透，保留原始海水與螃蟹的鮮美滋味，本季再獨家合作軒尼詩雲霧之灣白酒與台階酒廠典藏紅酒暢飲優惠，暢飲優惠售價599元起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 牛排 身分證

延伸閱讀

「台南大員皇冠假日酒店」Buffet全面加價升級！龍蝦干貝鮑魚無限吃到飽

農曆鬼月試膽去！ 入住北市飯店送「六福墓碑鎮、伊藤潤二恐怖展」雙人門票

夏日七夕浪漫！台北「5大頂級飯店」入住優惠1次看

平日訂包廂、送萬元住宿券！六福萬怡限時推「靓港點」

相關新聞

大口吃肉、大口喝酒！吉比鮮釀「十月節套餐」限期登場

「德國啤酒節」又稱為「十月節」，每年吸引六百萬人前往朝聖；為了讓消費者感受到「十月節」的熱鬧氛圍，吉比鮮釀餐廳即日起至1...

星巴克首座童話小屋在花蓮縱谷！ 剝皮辣椒、烤甘薯入餐

星巴克也有童話小屋版本！座落於花東縱谷間的理想門市，外觀就像是童話故事裡的夢幻小屋，搭配落羽松四季變化與湖面倒影，不但像...

玩「十八啦」免費喝「芭樂檸檬綠」！功夫茶新茶報到

功夫茶推出全新「芭樂系列」飲品，芭樂輕檸、芭樂檸檬綠，還有芭樂梅莎莎，10/31前，到功夫茶門市玩「十八啦」擲骰子玩遊戲...

文華Café「平日午間饗吃吧」回歸！海陸主餐奢華上桌

台北文華東方酒店文華Café (Café Un Deux Trois)的「平日午間饗．吃．吧」奢華回歸！10月2日起於周...

姓名地址對中1字、全桌74折！台北六福萬怡優惠連10天

迎接雙十連假，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於10月1日至10日推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人(內)...

雅典奧運名導來台親自起舞 粉絲瘋狂

國家兩廳院「秋天藝術節」進入第3屆，下周開始即將帶來連台佳作。希臘著名導演迪米特里．帕派約安努作品在台頗受歡迎，本次將親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦