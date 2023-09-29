必看經典愛情音樂劇《最後那五年》週末盛大開演

被外媒評為此生必看的愛情音樂劇《最後那五年》（The Last Five Years），將於本週末於台北表演藝術中心藍盒子盛大開演，本次也是音樂劇《最後那五年》首次降臨台灣，原汁原味還原倫敦西區演出，將於9/30至10/7帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。

三度獲東尼獎作曲家生涯代表作 堅強陣容首次來台

《最後那五年》是由三度獲得東尼獎的作曲家傑森．羅伯特．布朗（Jason Robert Brown）改編自身經歷的音樂劇，也是全球最受歡迎的雙人音樂劇之一，曾榮獲戲劇桌獎最佳作曲獎以及最佳作詞獎。本劇以14首歌曲交織出男女主角相戀、結婚、淡漠、終究離婚的五年歲月，呈現兩人之間的悲歡離合。此次來台演出是採雙卡司演繹，由Lenny Turner、Josh Barnett飾演男主角傑米，SuRie、Stephanie Marion飾演女主角凱西。除了近100分鐘的連續演繹和歌唱，演員同時彈奏鋼琴為自己或對方伴奏，堅強陣容完美詮釋《最後那五年》中男女主角的甜蜜與心酸。

每首皆神曲 最好入門的愛情音樂劇

《最後那五年》全劇由兩位演員及五位樂手組成，融合許多不同音樂風格，包含流行、爵士、藍調、民謠等，劇中每一首歌皆由布朗創作，從女主角凱西演唱的知名曲目"Still Hurting"，到男主角傑米輕快動感的"Moving Too Fast"，隨著動人的旋律及極具穿透力的歌聲，觀眾無不沉浸在"L5Y"的喜怒哀樂中。雖然舞台看似簡單，卻巧妙地運用了旋轉舞台，讓觀眾能在演出過程中，深刻體會到現代愛情令人興奮、又充滿挑戰的不同面向，想起生命中曾經有過或正在發生的悸動、渴望與心碎。