必看經典愛情音樂劇《最後那五年》週末盛大開演

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
今年九月，倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》首度降臨台灣，將帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。圖／聯合數位文創提供
今年九月，倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》首度降臨台灣，將帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。圖／聯合數位文創提供

被外媒評為此生必看的愛情音樂劇《最後那五年》（The Last Five Years），將於本週末於台北表演藝術中心藍盒子盛大開演，本次也是音樂劇《最後那五年》首次降臨台灣，原汁原味還原倫敦西區演出，將於9/30至10/7帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。

三度獲東尼獎作曲家生涯代表作 堅強陣容首次來台

《最後那五年》是由三度獲得東尼獎的作曲家傑森．羅伯特．布朗（Jason Robert Brown）改編自身經歷的音樂劇，也是全球最受歡迎的雙人音樂劇之一，曾榮獲戲劇桌獎最佳作曲獎以及最佳作詞獎。本劇以14首歌曲交織出男女主角相戀、結婚、淡漠、終究離婚的五年歲月，呈現兩人之間的悲歡離合。此次來台演出是採雙卡司演繹，由Lenny Turner、Josh Barnett飾演男主角傑米，SuRie、Stephanie Marion飾演女主角凱西。除了近100分鐘的連續演繹和歌唱，演員同時彈奏鋼琴為自己或對方伴奏，堅強陣容完美詮釋《最後那五年》中男女主角的甜蜜與心酸。

每首皆神曲 最好入門的愛情音樂劇

《最後那五年》全劇由兩位演員及五位樂手組成，融合許多不同音樂風格，包含流行、爵士、藍調、民謠等，劇中每一首歌皆由布朗創作，從女主角凱西演唱的知名曲目"Still Hurting"，到男主角傑米輕快動感的"Moving Too Fast"，隨著動人的旋律及極具穿透力的歌聲，觀眾無不沉浸在"L5Y"的喜怒哀樂中。雖然舞台看似簡單，卻巧妙地運用了旋轉舞台，讓觀眾能在演出過程中，深刻體會到現代愛情令人興奮、又充滿挑戰的不同面向，想起生命中曾經有過或正在發生的悸動、渴望與心碎。

倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》自9/30至10/7於北表藝藍盒子熱鬧上演，目前各場次仍有少量餘票，尚未購票的觀眾千萬不要錯過！購票請至udn售票網，更多演出資訊請參閱節目官網。

今年九月，倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》首度降臨台灣，將帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。圖／聯合數位文創提供
今年九月，倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》首度降臨台灣，將帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。圖／聯合數位文創提供
今年九月，倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》首度降臨台灣，將帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。圖／聯合數位文創提供
今年九月，倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》首度降臨台灣，將帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。圖／聯合數位文創提供
今年九月，倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》首度降臨台灣，將帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。圖／聯合數位文創提供
今年九月，倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》首度降臨台灣，將帶給台灣觀眾最浪漫最揪心的經典戀曲。圖／聯合數位文創提供

音樂劇 愛情 舞台

延伸閱讀

勸你要收藏！勸世三姊妹超絕美原聲帶專輯募資開跑

外媒譽為此生必看！音樂劇《最後那五年》今於北表藝盛大開演 譜寫揪心經典戀曲

番茄醬倒不乾淨怎麼辦？神人出奇招「一滴不浪費」完美解決

最後倒數！倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》月底北表藝開演

相關新聞

Red Bull尋找實況超新星 贏家將赴韓國開箱T1總部

為了尋找實況界的明日之星，Red Bull即日起至10月10日尋找「實況超新星」，邀請玩家們到Red Bull Taiw...

SOGO京都展百年老店匯集 新光三越日本展為周年慶暖身

中秋與國慶連假期間，SOGO忠孝館推出「日本京都展」、新光三越台北南西店也帶來「日本商品展」，不用花機票錢出國，搭個捷運...

松本清「誠品生活新店」開幕！獨家品牌「MQURE」新登場

來自日本的藥妝連鎖店「松本清」自2018年登台後持續拓點，宣布進駐誠品生活新店B1，以時尚俐落風格形象為主題，提供最夯的多樣...

勸你要收藏！勸世三姊妹超絕美原聲帶專輯募資開跑

《勸世三姊妹》於9月29日正式對外宣布原聲帶專輯群眾集資計畫正式在嘖嘖平台上啟動！要讓這齣戲劇至今所呈現出的每一分美好，透過絕美設計且原汁原味地讓喜愛《勸世三姊妹》的朋友能永久收藏。

費德勒、艾卡拉茲 10月「上海勞力士大師賽」見證傳奇

雖然2023年的四大網球大滿貫賽事已然落幕，但十月在上海又有值得關心的體壇大事將要來臨。由勞力士（ROLEX）冠名贊助的...

「台北秋季美容化妝品展」開展首日美甲區人氣旺！多項話題商品周末必逛

台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，適逢中秋連假首日，吸引大批美妝控前往掃貨，尤其美甲區更是人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦