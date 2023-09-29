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Red Bull尋找實況超新星 贏家將赴韓國開箱T1總部

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
同意被提名的實況主，即可獲得街機造型的Red Bull Streamer小禮盒。圖／Red Bull提供
同意被提名的實況主，即可獲得街機造型的Red Bull Streamer小禮盒。圖／Red Bull提供

為了尋找實況界的明日之星，Red Bull即日起至10月10日尋找「實況超新星」，邀請玩家們到Red Bull Taiwan LINE官方帳號推薦平常追蹤的實況主，即有機會獲得Red Bull能量飲料一罐，還能幫助你推的實況主前往韓國，體驗獨家的Red Bull頂尖電競團隊T1總部之旅。

Red Bull這次邀請愛看遊戲實況的觀眾們分享「他開台你必追」的口袋名單，無論是遊戲霸主、搞笑旁白，或是外貌實力兼具的實況主播都能參與選拔，同意被提名的實況主，即可獲得街機造型的Red Bull Streamer小禮盒；而進入第二階段的實況主，還能獲得Red Bull準備的實況好禮，包含直播麥克風組及Red Bull能量飲料的贊助，給實況主一對翅膀。

Red Bull從觀眾推薦名單中篩選出10名最具潛力的實況新星，進入第二階段，除了鼓勵粉絲們於10月25日至11月30日期間投票，為喜愛的實況主應援之外，更邀請Red Bull電競選手石油王及知名Twitch實況主「蝦愛橘子」與「貝莉莓」擔任專業評審，以遊戲開台的豐富經驗，評選出台灣實況界的明日之星。

獲得Top1實況主獎的贏家將能前往韓國，開箱Red Bull頂尖電競團隊T1總部，並現場觀賽T1團隊《英雄聯盟》LCK賽事，看隊伍間的頂尖對決，絕對是電競玩家們夢寐以求的體驗行程。

Red Bull 電競選手石油王將擔任專業評審。圖／Red Bull提供
Red Bull 電競選手石油王將擔任專業評審。圖／Red Bull提供
進入第二階段的實況主，還能獲得直播麥克風組及Red Bull能量飲料的贊助。圖／Red Bull提供
進入第二階段的實況主，還能獲得直播麥克風組及Red Bull能量飲料的贊助。圖／Red Bull提供
Red Bull即日起至10月10日推出尋找「實況超新星」活動。圖／Red Bull提供
Red Bull即日起至10月10日推出尋找「實況超新星」活動。圖／Red Bull提供

團隊

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