全台最大「橘貓重重」來了！中部追貓族搶拍 地點曝光
全台最大、3米高「橘貓重重」大型裝置藝術曾掀起北部「打卡」熱，台中火車站前的大魯閣新時代購物中心1樓廣場為迎接中秋節、國慶日連假，今舉辦橘貓重重「起床秀」，為8周年慶揭開序幕，吸引大批追貓族爭相拍照打卡、大喊「重重起床了！」還可享優惠、送好禮，增加人氣、買氣。
大魯閣新時代表示，「橘貓重重」創作者以「十隻橘貓九隻胖」的概念，打造了這隻全身毛絨絨，並且擁有著大肚腩、慵懶坐姿的橘貓，再搭配上一張時下最流行的高級厭世臉，在台北各捷運站快閃出沒時，瞬間擄獲一票粉絲，掀起一波追貓打卡熱。
大魯閣新時代為了歡迎「橘貓重重」登場，今天首日上午10時30分在1樓廣場舉辦「起床秀」活動，吸引不少家長帶著小朋友與「橘貓重重」合照，一起用萌萌奶音呼叫「重重起床了！」觀看橘貓重重慵懶甦醒、慢慢起身坐起的可愛身影。
大魯閣新時代說明，展出期間為即日起到10月10日，手機出示與「橘貓重重」合照打卡畫面，就能享有大魯閣新時代館內多家品牌折扣優惠，包括可以免費獲得保養品、皮革鑰匙圈或免費打保齡球等品牌好禮。
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