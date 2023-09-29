全台最大「橘貓重重」來了！中部追貓族搶拍 地點曝光

全台最大、3米高「橘貓重重」大型裝置藝術曾掀起北部「打卡」熱，台中火車站前的大魯閣新時代購物中心1樓廣場為迎接中秋節、國慶日連假，今舉辦橘貓重重「起床秀」，為8周年慶揭開序幕，吸引大批追貓族爭相拍照打卡、大喊「重重起床了！」還可享優惠、送好禮，增加人氣、買氣。

大魯閣新時代表示，「橘貓重重」創作者以「十隻橘貓九隻胖」的概念，打造了這隻全身毛絨絨，並且擁有著大肚腩、慵懶坐姿的橘貓，再搭配上一張時下最流行的高級厭世臉，在台北各捷運站快閃出沒時，瞬間擄獲一票粉絲，掀起一波追貓打卡熱。

大魯閣新時代為了歡迎「橘貓重重」登場，今天首日上午10時30分在1樓廣場舉辦「起床秀」活動，吸引不少家長帶著小朋友與「橘貓重重」合照，一起用萌萌奶音呼叫「重重起床了！」觀看橘貓重重慵懶甦醒、慢慢起身坐起的可愛身影。