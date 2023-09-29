柚子變啤酒？臺虎精釀「柚光仙子」滿滿柚子香

中秋是吃柚子的季節，臺虎精釀在中秋佳節推出 9.99% 系列啤酒的應景新作「柚光仙子」，自帶高酒精度的飽滿柚子香氣，口感沁涼暢快後勁滿滿，自9月30日在全台 7-Eleven、Mia C'bon Market、city super、微風超市、誠品知味市集、咖樂迪陸續上市，

臺虎 9.99系列「柚光仙子」以甘甜微酸的白柚汁為主軸，點綴萊姆汁與辛香的柑橘果皮香味，隨著沁涼刺激的氣泡感入喉，形成醉迷人的華麗組合，也是中秋烤肉的絕佳搭配。

臺虎精釀自2014年起，立志以好喝的啤酒結交朋友、做有趣的事，突破傳統框架，以不甘無聊的品牌精神挑戰創意極限。除了持續於國內外拓展品飲市場與空間據點，臺虎精釀始終致力發揚本土文化，以多元融合的精神探索更多在地可能性，我們敢於冒險，無畏挑戰，只為酒友們帶來豐富繽紛的品飲體驗。

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