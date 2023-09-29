SOGO京都展百年老店匯集 新光三越日本展為周年慶暖身

中秋與國慶連假期間，SOGO忠孝館推出「日本京都展」、新光三越台北南西店也帶來「日本商品展」，不用花機票錢出國，搭個捷運就能收穫諸多日本特色美食。

SOGO忠孝館即日起至10/10推出「日本京都展」，共集結近百家品牌、11家初登場、30樣新商品。講到京都甜點，抹茶是一大代表，這次帶來京都百年老店「文之助茶屋」蕨餅有原味、抹茶、焙茶、綜合四種選項。百年名店的京都「祇園辻利」，也帶來多款濃郁的茶類甜點，像是辻利之里抹茶捲心酥，一口咬下濃郁的抹茶醬香甜迷人。

「おたべ」抹茶豆乳年輪蛋糕串，使用京都產的豆乳和特製麵粉，一層層慢慢烘烤，每口都吃得到濃郁香氣。京都招牌甜點，還有經典傳統點心八橋餅，現場也有おたべ抹茶巧克力八橋餅經過烘烤後口感酥脆香甜，另一款「井筒八ツ橋本舗」 的夕子生八橋則是軟Q彈牙的口感搭配綿密的紅豆餡。

另有初登場甜點，來自東京「Fans-Premium Sweets Foundry」大福蒙布朗、烤紅薯焦糖也是熱門甜點選項。長崎福砂屋帶來兩項新品、Bizcocho將長崎蛋糕歷經二次燒烤製成長崎蛋糕脆餅；長崎蛋糕CUBE外盒以葡萄牙經典的阿茲勒赫瓷磚畫、福砂屋本店行燈及長崎出島為設計，1盒2片裝送禮自用都很適合。

新光三越台北南西店在周年慶前，先推出日本商品展暖身，即日起至10月10日在南西店一館9樓活動會館展出，特色日本美食包括「烏雞庵」超貴氣烏骨雞金箔蛋糕，使用烏骨雞雞蛋製作綿密海綿蛋糕，搭配表層鑲上一層金箔，相當氣派。「函館菓子工坊」推出南西獨家的北海道霜淇淋(牛奶/栗子南瓜/綜合)，福砂屋新品長崎蛋糕CUBE這裡也買得到。擁有140年歷史的日本青森縣老字號柑仔店「RAGUENEAU」使用青森當地有名的蘋果作為甜點素材推出一系列蘋果派等。

現做日式小吃有「平島蜂蜜蛋糕」推出蛋香濃郁的長崎貝比蜂蜜蛋糕，以及每年日本展最受歡迎的章魚燒、厚燒玉子、鯛魚燒等滿滿現做美食。