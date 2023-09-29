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松本清「誠品生活新店」開幕！獨家品牌「MQURE」新登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
來自日本的藥妝連鎖店「松本清」進駐誠品生活新店。圖／松本清提供
來自日本的藥妝連鎖店「松本清」進駐誠品生活新店。圖／松本清提供

來自日本的藥妝連鎖店「松本清」自2018年登台後持續拓點，宣布進駐誠品生活新店B1，以時尚俐落風格形象為主題，提供最夯的多樣化藥妝商品，也有販售盒玩公仔類等商品，並以眾多獨家日本超人氣美妝保養品牌為主打，搭配高CP的「matsukiyo」松本清獨家都會生活購系列，打造日式購物體驗，現場也有專業藥師提供諮詢。

歡慶松本清誠品生活新店開幕，10月1日前全館85折（不含開架彩妝、專櫃、組合優惠價、買1送1、特惠商品及部份商品），松本清國際會員限定開架彩妝77折（不含EXCEL、CANMAKE、NAIL HOLIC、VISEE及部分商品）。10月1日前另有滿額來店禮，消費滿888元即贈松本清開幕紀念帆布提袋，每日限量50個，送完為止；並有精選開幕限定優惠商品、精選開幕限時換購商品等。

松本清會員獨家加碼，即日起至10月10日於松本清誠品生活新店全館單筆消費滿1,000元即贈百元抵用券（不含醫藥品），百元抵用券使用時間為10月11日至10月31日；10月02日至10月10日全館單筆消費滿399元贈松本清獨家MK柔膚洗臉巾一份，贈品數量有限、送完為止。

此外，松本清獨家品牌「MQURE」新品上市，其中深層滋潤修護系列洗髮精、潤髮乳專為染燙受損髮設計，以薰衣草為主調，加入清爽檸檬、萊姆、柳橙、天竺葵等，打造草本清爽花香×木質香，450ml售價599元；頭皮護理保濕系列洗髮精、潤髮乳則以天竺葵為主調，加入薰衣草、檸檬、柳橙及檀香木等，散發穩重森林木質香×清新花香，450ml售價599元。

●附註：詳細優惠活動內容以松本清誠品生活新店公告為準。

松本清進駐誠品生活新店，以眾多獨家日本超人氣美妝保養品牌為主打。圖／松本清提供
松本清進駐誠品生活新店，以眾多獨家日本超人氣美妝保養品牌為主打。圖／松本清提供
松本清進駐誠品生活新店，以眾多獨家日本超人氣美妝保養品牌為主打。圖／松本清提供
松本清進駐誠品生活新店，以眾多獨家日本超人氣美妝保養品牌為主打。圖／松本清提供
松本清獨家品牌「MQURE」新品上市，頭皮護理保濕系列洗髮精、潤髮乳450ml售價皆為599元。圖／松本清提供
松本清獨家品牌「MQURE」新品上市，頭皮護理保濕系列洗髮精、潤髮乳450ml售價皆為599元。圖／松本清提供
松本清獨家品牌「MQURE」新品上市，深層滋潤修護系列洗髮精、潤髮乳450ml售價皆為599元。圖／松本清提供
松本清獨家品牌「MQURE」新品上市，深層滋潤修護系列洗髮精、潤髮乳450ml售價皆為599元。圖／松本清提供
來自日本的藥妝連鎖店「松本清」進駐誠品生活新店。圖／松本清提供
來自日本的藥妝連鎖店「松本清」進駐誠品生活新店。圖／松本清提供

誠品 彩妝 售價

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