費德勒、艾卡拉茲 10月「上海勞力士大師賽」見證傳奇
雖然2023年的四大網球大滿貫賽事已然落幕，但十月在上海又有值得關心的體壇大事將要來臨。由勞力士（ROLEX）冠名贊助的「上海勞力士大師賽」（Rolex Shanghai Masters）將在下周重新揭開序幕，更有兩大球星：「費爸」費德勒（Roger Federer）與西班牙小球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）有機會在大賽中聚首，格外令人期待。
雖然已自職業生涯中退役，但費德勒的一舉一動仍廣受全世界球迷關心。費德勒曾在美網寫下連續2004至2008年的五連霸紀錄，以及溫布頓網球公開賽的八冠紀錄，甚至曾連續於ATP世界性男子頂級網球巡迴賽雄踞王座長達237周。然而費德勒的謙遜、風範、恆定的穩重，更是他受到全世界球迷喜愛的主因，也反應出一如勞力士追求恆定、精準的風格精神；而艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則是近年如火箭般竄紅的小球王，除了站上ATP排名首位，更改寫了過去由「三巨頭」（Big 3）主宰的男子網球體壇，除了從去年成為勞力士品牌代言人，同時也受到精品青睞，是未來的明日之星。
2023年的「APT 1000大師賽」將從10月4至15日舉行，賽程長達12天，其中勞力士代言人、費德勒（Roger Federer）便將以受邀來賓的身份出席，並獲頒「上海勞力士大師賽超級摯友」(Icon Athlete of the Rolex Shanghai Masters）稱號，以表彰其貢獻，同時本屆賽事也將象徵「APT 1000大師賽」（ATP Masters 1000）在2019年之後重返亞洲，在這點上意義非凡，也象徵一度停擺的時間節奏重新復返，像網球場上奮力飛馳的黃色網球，一來、一回，重新點燃充滿生命力與速度的熱情節奏。
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