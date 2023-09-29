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「台北秋季美容化妝品展」開展首日美甲區人氣旺！多項話題商品周末必逛

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區請來專業美甲師現場示範，吸引大批人潮聚集。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區請來專業美甲師現場示範，吸引大批人潮聚集。記者吳致碩／攝影

台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，適逢中秋連假首日，吸引大批美妝控前往掃貨，尤其美甲區更是人氣旺，大森美甲、慕可（晶采）等攤位都請來美甲師現場示範，是人潮聚集焦點。台北秋季美容化妝品展更與台北秋季旅展、新世紀家具精品展結合，匯聚近百大品牌聯合展出全館超過500攤，一票可暢遊3個展覽。

台北秋季美容化妝品展匯集超過百大國內外最具影響力的美業廠商，包括大森美甲、慕可（晶采）、Ostar心緹、米蘿美甲美睫熱蠟CUCCIO、S+、美甲佳人、魔法坣愛美網、LSY林三益、MrBrush等，推出多項展場限定優惠，最低下殺1折起，更有許多吸睛的話題美妝品，是周末逛展重點。

來自韓國的MODAMODA洗髮精今年首度參展，推出兩組展場限定特惠組，「告別初老組」MODAMODA洗髮精買1送1，再送快乾頭巾，展場價1,180元；「長效大容量組」MODAMODA洗髮精買2送2，再送刮痧精油組，展場價2,360元，攤位還設有韓風拍貼機可免費玩，上傳至個人社群限動再送購物金。10月1日下午1點藝人澎恰恰將現身擔任一日店長。

便利設計、多種香調的PRS帕瑞詩香氛潔膚皂與DeArtist香氛潔膚綿皂，將潔膚海綿與香氛皂合而為一，搭配固定手指的防滑彈性帶，使用時不易滑落。PRS帕瑞詩香氛潔膚皂推出兩款禮盒組，內含3種香調的潔膚皂與木質皂架，每組展場限定價450元；色彩繽紛的DeArtist香氛潔膚綿皂每個展場限定價150～200元不等，另有外出旅行攜帶方便的香氛潔顏綿皂迷你組，內含3種香調的迷你皂，展場價200元。攤位還有環保材質的清潔沐浴綿、美妝蛋等，不會對地球成負擔。

彩妝控可鎖定「GRAFTOBIAN魔幻伸展台底妝組」，內含全球粉底圖鑑、GF五色盤、HD玻璃蜜粉（以上色號任選），總價值6,080元、展場特惠價4,280元；「CINEMA SECRETS全效專業粉底組」晶透無瑕/HD釉光粉底五色盤任選兩盤，總價值最高3,360元、展場特惠價1,998元。上述特惠組售完為止。

台北秋季美容化妝品展將展出至10月2日，入場再抽市價9,980元的法媚兒萬元保養品。

PRS帕瑞詩香氛潔膚皂將潔膚海綿與香氛皂合而為一，搭配固定手指的防滑彈性帶，使用時不易滑落。記者吳致碩／攝影
PRS帕瑞詩香氛潔膚皂將潔膚海綿與香氛皂合而為一，搭配固定手指的防滑彈性帶，使用時不易滑落。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區人氣旺。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區人氣旺。記者吳致碩／攝影
「GRAFTOBIAN魔幻伸展台底妝組」，內含全球粉底圖鑑、GF五色盤、HD玻璃蜜粉（以上色號任選），總價值6,080元、台北秋季美容化妝品展展場特惠價4,280元。記者吳致碩／攝影
「GRAFTOBIAN魔幻伸展台底妝組」，內含全球粉底圖鑑、GF五色盤、HD玻璃蜜粉（以上色號任選），總價值6,080元、台北秋季美容化妝品展展場特惠價4,280元。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區請來專業美甲師現場示範，吸引大批人潮聚集。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區請來專業美甲師現場示範，吸引大批人潮聚集。記者吳致碩／攝影
PRS帕瑞詩香氛潔膚皂於台北秋季美容化妝品展推出兩款禮盒組，內含3種香調的潔膚皂與木質皂架，每組展場限定價450元。記者吳致碩／攝影
PRS帕瑞詩香氛潔膚皂於台北秋季美容化妝品展推出兩款禮盒組，內含3種香調的潔膚皂與木質皂架，每組展場限定價450元。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展美甲區人氣旺，慕可（晶采）攤位結帳出現排隊人龍。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展美甲區人氣旺，慕可（晶采）攤位結帳出現排隊人龍。記者吳致碩／攝影
色彩繽紛的DeArtist香氛潔膚綿皂每個展場限定價150～200元不等，另有外出旅行攜帶方便的香氛潔顏綿皂迷你組。記者吳致碩／攝影
色彩繽紛的DeArtist香氛潔膚綿皂每個展場限定價150～200元不等，另有外出旅行攜帶方便的香氛潔顏綿皂迷你組。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區是人潮聚集焦點。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區是人潮聚集焦點。記者吳致碩／攝影
來自韓國的MODAMODA洗髮精今年首度參加台北秋季美容化妝品展，不僅攤位設計吸睛，還設有韓風拍貼機可免費玩。記者吳致碩／攝影
來自韓國的MODAMODA洗髮精今年首度參加台北秋季美容化妝品展，不僅攤位設計吸睛，還設有韓風拍貼機可免費玩。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區是人潮聚集焦點。記者吳致碩／攝影
台北秋季美容化妝品展今天（9月29日）於台北世貿一館盛大開展，美甲區是人潮聚集焦點。記者吳致碩／攝影
來自韓國的MODAMODA洗髮精今年首度參加台北秋季美容化妝品展，推出展場限定「長效大容量組」MODAMODA洗髮精買2送2，再送刮痧精油組，展場價2,360元。記者吳致碩／攝影
來自韓國的MODAMODA洗髮精今年首度參加台北秋季美容化妝品展，推出展場限定「長效大容量組」MODAMODA洗髮精買2送2，再送刮痧精油組，展場價2,360元。記者吳致碩／攝影

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