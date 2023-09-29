連假新北商場逛起來！新店裕隆城正夯、宏匯周年慶展開

新北人中秋連假往哪跑，新店裕隆城開幕與正展開周年慶的新莊宏匯廣場，都是話題之選。新莊宏匯廣場周年慶即日起至10月29日開跑，館內還有豐富的餐飲美食陣容，絕對能滿足逛街的「必要之餓」。新店裕隆城則有誠品亞洲最大店「誠品生活新店」進駐，為新店帶來更多元的生活風格選項，以及威秀影城進駐滿足在地人看電影娛樂需求。

宏匯廣場周年慶端出回饋，百貨服飾全館當日累計滿3,000元送300元，國際名品、大家電、健康器材單筆滿10,000元送1,000元，指定3C單筆滿10,000送500，10月12日前各門檻再加碼贈200元抵用券，搭配悠遊付消費滿額12%現金回饋，最高可享30%回饋。會員單筆消費2,000元，周周推出不同品項露營風格小物作為來店禮，周年慶期間當日累計滿5,000元可抽獎，有機會得到Gogoro與MUJI無印良品聯名的電動機車、基隆沖繩雙人4日遊輪假期、台北首爾雙人來回機票等陸海空大獎。

宏匯同時間有30個品牌新櫃登場，2樓進駐多家人氣服飾品牌，包括earth music & ecology select store集結5個日系品牌，另有studio CLIP、GLOBAL WORK、QUIKSILVER & ROXY新進駐，推出期間限定優惠。

誠品生活新店慶祝開幕，10月10日前誠品會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿8,000元送300元、指定家電滿10,000元送1,000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。9月30日響應「24X24燦爛相傳」計畫，4樓書店24小時不打烊，邀請在地民眾夜遊探訪。11月6日前新註冊誠品會員就送限量CAFE!N冠軍咖啡兌換券一張；新店人出示指定證件再贈「誠品生活新店限定文件夾」開幕紀念禮一份，集滿店內6處指定景觀集章，與不限金額消費發票即可至3樓顧客服務中心兌換限量「誠品生活探索手機掛繩組」一份。

同時誠品推出開幕首展「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」在3樓500坪空間「實驗場」展出巨型藝術創作，透過俏皮可愛的奇幻角色與AI互動技術，打造沉浸式3D聲光體驗，展覽期間即日起至2024年1月14日，可於官方售票平台、Klook、ibon、udn等四大通路購票。