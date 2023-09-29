500盤2023／凝聚台人觀點 勾勒飲食記憶

「500盤相較於米其林，展現了截然不同的觀點」，飲食作家葉怡蘭認為，500盤進入第三年，榜單更趨成熟，這是第一年就開始期待的，是很可喜的現象。

「過去那些看了會吃一驚的名單，明顯少了很多」，葉怡蘭笑說，除了部分評審進入第三年品評，新加入的評審也都有一定的概念，今年從方向性到專業度、餐廳品質，都有明顯進步。其次，入選總數量雖增多，名單更多元開闊，但連年得盤或得到高盤數的餐廳卻也同時漸有共識、愈來愈聚焦，500盤榜單的自我特色正在浮現。

美食家LIZ（高琹雯）更直接點名今年得盤數最高的晶華軒，「能拿下十一盤，表示有一定代表性」，晶華軒取得最大公約數，也是最大贏家，500盤算是還給它一個公道。另外像是高得盤數的頤宮、朧粵，都是粵菜餐廳，代表台灣人聚餐宴客還是喜歡高檔粵菜，因此加大了被投盤的機會。

葉怡蘭對於今年的一盤、兩盤得主特別感興趣，尤其很多在餐飲話題上或既有評鑑、媒體少有關注的老店、家常店都能有一席之地，是500盤的溫馨面、也是另一價值所在。

除了老店老菜現身盤中，也有不少新秀入列。LIZ說，不少新餐廳在今年獲得亮眼佳績，也看得到老牌餐廳的逆襲，「這是500盤最有趣之處」。在特別獎中，看得出有多項意在鼓勵去年的新餐廳，也反映了當年度的餐飲變化。此外，「經典老店傳承獎」給了北平上園樓，算是實至名歸，尤其在老式中餐廳逐漸凋零的今日，備顯可貴。「台灣食材獎」頒給了晶華軒，也是有趣的新角度。

榜單中，也可從不同的角度，審視屬於台灣的面貌。葉怡蘭認為，500盤不只是在地化的觀點，它其實也是一份呈現台灣人共同喜愛的餐廳的選單，不同於米其林有一套嚴格而清楚的評鑑標準，500盤投票選制其實是回歸內心也連結生活的，有更多的情感，對於土地與口味的記憶，展現了台灣飲食的面貌。