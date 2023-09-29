500盤2023／第3屆500盤 晶華軒11盤大贏家

第一份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，今年邁入第三屆，昨於台北晶華酒店揭曉由五十位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，今年奪盤餐廳數大幅增加至三一三間，創歷年新高。頒獎典禮上，總計逾卅三間、獲得三個盤子以上的餐廳出席，包含評審代表世界名廚江振誠、美食評論家蔡珠兒與藝人賈永婕，也到場參與盛會。

今年500盤榜單變動幅度不小，位於台北晶華酒店的粵菜餐廳「晶華軒」，得盤數從去年的六盤，大幅攀升至今年的十一盤，一舉拿下冠軍寶座；粵菜餐廳「朧粵」與日料「鮨天本」，以及連續六年蟬聯米其林三星榮耀的「頤宮中餐廳」則各拿下八盤，並列第二。

以單道菜色來看，義、日、台混血餐廳「INITA」的「銅鑼燒、台灣黃牛、金蓮葉」，拿下四盤奪冠；「頤宮中餐廳」的「春風得意腸」、「Birdy Yakitori」的「雞小腿．阿基里斯腱」、「朧粵」的「招牌金蒜黑豚叉燒」、「The Ukai Taipei」的「蒜香炒飯」、「鮨天本」的「炸鰻魚飯壽司」，以及「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」，分別獲得三盤居次。

500盤綜合知性、感性與味蕾

2023第3屆「500盤」 製表／500輯採訪團隊 「500輯」發行人項國寧表示，三年半前聯合報系創辦了「500輯」，原始構想是希望能夠為質青提供一個閱讀跟溝通的平台。經過一段時間後，覺得還可以多做一點事情。所以就陸續辦了一些線下的活動。包括「500趴」、「500盤」、「500碗」、「500young」。藉著線上閱讀跟線下活動，跟年輕的朋友以及各行各業，建立更多的溝通管道。

項國寧也指出，500盤最重要的是五十位評審，由這五十位評審提供過去一年中，印象最深刻的十盤菜。這樣的一個過程，裡面有知性、有感性以及味蕾。所以能夠在500盤眾多名單中出類拔萃，它包括了知性、感性與味蕾的綜合。這是500盤非常特別的地方。

昨也頒發「十二大特別獎」，包含「矚目新秀獎」由非科班出身的Birdy Yakitori新生代雙主廚黃晨睿、楊富雄拿下；「創新概念獎」由當代蔬食餐廳「Curious Table」獲得；贏得「經典老店傳承獎」的是位於台北林森南路的「北平上園樓」；「落地生根獎」由日籍主廚萩本郡大所創立的義、日、台混血餐廳INITA獲得。

老饕舔盤獎 頒給明福台菜

另外，知名台菜餐廳「山海樓」所推出的山海潤餅宴，拿下「台味再進化獎」；廚藝團隊陣容堅強的「晶華軒」獲頒「台灣食材獎」；「經典台味獎」由昭和食堂的「臭豆腐煎餃」拿下；台北首家拉丁美洲fine dining餐廳「ZEA」贏得「最佳融合獎」。

「Uber Eats優食獎」由人氣餐廳鼎泰豐獲得；「inline最難訂位獎」頒發給曾締造逾百萬流量上線搶位、僅一分鐘即額滿紀錄的「AKAME」餐廳；「將來不可限量獎」由位於台東的法料餐廳「Sinasera 24」獲得； 「最佳老饕舔盤獎」頒給「明福台菜海產」。