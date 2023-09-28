500盤2023／連3年上榜　鼎泰豐奪「Uber Eats優食獎」

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎！

已經被許多觀光客視為來台必吃的「鼎泰豐」，今年成功拿下「Uber Eats優食獎」。鼎泰豐公關部經理吳怡蓉表示，鼎泰豐從2019年加入UberEats，至今5年，隨著民眾消費習慣的改變，外送不僅是顧客與鼎泰豐的重要橋梁之一，也有許多顧客，藉著瀏覽UberEats平台來決定用餐品牌，才第一次認識、品嘗鼎泰豐。除此之外，吳怡蓉感謝評審、感謝自家夥伴之餘，也特別感謝無數外送夥伴盡心盡力、盡快將餐點送到顧客手中。這些顧客無法親自到門市，謝謝UberEats實現顧客的期待。

UberEats目前已與75,000間商家合作，提供方便、快速且值得信賴的美食、生鮮雜貨外送體驗。本屆500盤的得盤名單中，許多料理也都能在UberEats上點購。今年獲得「Uber Eats優食獎」的鼎泰豐，已經連續3年獲得500盤3盤以上的肯定，並且獨家與Uber Eats合作，乃是Uber Eats榜上的熱門餐廳之一，多年來還一直保持消費者4.9分的高分評價。

#500盤2023 #第三屆500盤 #The500DishesAward2023 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康