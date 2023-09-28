500盤2023／萩本郡大獲落地生根獎：好像被接受了！

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎！

本屆獲得「落地生根獎」的得獎者萩本郡大（Kunihiro Hagimoto），乃是「Inita」餐廳創辦人兼主廚。身為台灣女婿的他，以義式料理為主軸，巧妙融合日本文化與台灣食材，創造出許多令人驚豔的料理，店名Inita即是「Italia＋Nippon＋Taiwan」之意。除了餐點外，餐廳內「劇場式」的用餐氛圍，更是成為Inita的特色之一。

萩本郡大透露，其實第一時間獲獎時，感到相當開心與驚訝，但自己還沒有很明確理解獎項的意思。隨著理解之後，才發現獎項的意義重大。萩本郡大表示，自己本身是日本人，又在義大利待了8年，然後來台灣。對他而言，並不覺得只是自己在這裡落地生根，而是要謝謝台灣的朋友與客人，接受他、給予他機會，讓他這名外來者可以在台灣落地生根，開設餐廳。

對萩本郡大而言，能夠獲得此次獎項，真的很重要、很特別，更是自己得過的獎中，印象最深刻的獎項，因為感覺「好像被接受了！」同時萩本郡大也特別感謝太太、所有的客人，以及投票的評審們。

#500盤2023 #第三屆500盤 #The500DishesAward2023 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康