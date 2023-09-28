500盤2023／老店傳承上園樓：我不會講話，做菜很厲害

經典老店傳承獎

北平上園樓

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布。除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎。

「我比較不會講話，但是做菜很厲害」，人稱「秀霞姐」的北平上園樓老闆娘一開口，就奪得滿場掌聲。她說，自己經常偷偷的在研究，老老闆也拿她沒轍，就像一道鍋貼豆腐，最近新推三天賣掉四板豆腐。她也想起過去山西餐廳老闆娘拉著她說，「妳要把餐廳接起來，否則我以後怎麼去見你們老闆？」就這樣傳承至今來到第四代。秉持著老菜、老作風，「一定會繼續傳承」。

北平上園樓位於台北市林森南路上，保留了1954年在台北中山堂對面「山西餐廳」的老味道，厚厚一本菜本，菜色有兩、三百道，許多日漸凋零的老菜，在這裡都品嘗得到。

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店