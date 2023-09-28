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500盤2023／昭和食堂「臭豆腐煎餃」獲「經典台味獎」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
昭和食堂的「臭豆腐煎餃」奪下「經典台味獎」。圖／500輯攝影團隊提供
昭和食堂的「臭豆腐煎餃」奪下「經典台味獎」。圖／500輯攝影團隊提供

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎！

本屆的「經典台味獎」，由「昭和食堂」的「臭豆腐煎餃」奪下。此道料理是將極具台灣特色的臭豆腐、香菜梗包進餡料中，並以日式煎餃的型態呈現，讓經典台味產生令人驚豔的新風情，已經連續2年獲「500盤」肯定。昭和食堂低調表示，自家得獎的原因應就是「運氣」。因為美食其實很主觀，而昭和食堂經營至今，一直堅持自己想要做的東西、並沒有特別針對不同客群設計，但剛好可能客人都很喜歡。本次能獲得特別獎，要謝謝大家的支持。

#500盤2023 #第三屆500盤 #The500DishesAward2023 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

特別獎 Uber 食材

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