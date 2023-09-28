杭州亞運收視夯 中華電信Hami Video收視人數衝高11倍

杭州亞運9月23日開幕，中華電信MOD、Hami Video 13個頻道直播賽事，讓Hami Video同時收視人數達平時的11倍。

中華電信MOD、Hami Video提供獨家4K轉播、綜覽畫面及MOD熱點回看等服務，開賽以來中華隊表現亮眼吸引運動迷目光，其中，本屆亞運首度列入正式比賽項目的電子競技，在9月26日「英雄聯盟」第一輪中華隊出賽時，寫下同時收視人數最高峰；MOD熱點回看部分，最多人觀看前三名分別為柔道男神楊勇緯摘金、柔道女王連珍羚勇奪金牌、李智凱率男子團體競技體操拿下銅牌。

隨著賽事進入首波高峰，Hami Video網路訂閱數較上月同期已成長近1.2倍，另外，MOD亞運專區提供綜覽畫面的便利服務，可自由切換六場賽事同框或全螢幕收視，深獲客戶喜愛，後續精彩賽事包括9月28日的電競「快打旋風5」決賽、9月29日的「英雄聯盟」決賽以及羽球戴資穎、周天成、東奧金牌組合李洋與王齊麟將陸續出賽，備受國人期待的棒球項目，中華隊也將於10月1首戰資格賽晉級隊伍。