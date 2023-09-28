快訊

亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪歷史性奪下金牌純度超高

杭州亞運收視夯 中華電信Hami Video收視人數衝高11倍

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信提供最多最精彩的杭州亞運賽事，開賽以來Hami Video創下同時收視人數為平時的11倍，再寫亮麗收視成績。圖／中華電信提供
中華電信提供最多最精彩的杭州亞運賽事，開賽以來Hami Video創下同時收視人數為平時的11倍，再寫亮麗收視成績。圖／中華電信提供

杭州亞運9月23日開幕，中華電信MOD、Hami Video 13個頻道直播賽事，讓Hami Video同時收視人數達平時的11倍。

中華電信MOD、Hami Video提供獨家4K轉播、綜覽畫面及MOD熱點回看等服務，開賽以來中華隊表現亮眼吸引運動迷目光，其中，本屆亞運首度列入正式比賽項目的電子競技，在9月26日「英雄聯盟」第一輪中華隊出賽時，寫下同時收視人數最高峰；MOD熱點回看部分，最多人觀看前三名分別為柔道男神楊勇緯摘金、柔道女王連珍羚勇奪金牌、李智凱率男子團體競技體操拿下銅牌。

隨著賽事進入首波高峰，Hami Video網路訂閱數較上月同期已成長近1.2倍，另外，MOD亞運專區提供綜覽畫面的便利服務，可自由切換六場賽事同框或全螢幕收視，深獲客戶喜愛，後續精彩賽事包括9月28日的電競「快打旋風5」決賽、9月29日的「英雄聯盟」決賽以及羽球戴資穎、周天成、東奧金牌組合李洋與王齊麟將陸續出賽，備受國人期待的棒球項目，中華隊也將於10月1首戰資格賽晉級隊伍。

金牌 柔道 女王

延伸閱讀

亞運／國台辦歡迎「中國台北隊」參賽 賀楊勇緯、連珍羚奪金

楊勇緯奪中華隊亞運第100金創造歷史 想戴同款帥表要趁早！

亞運柔道／確定延續生涯！35歲「女王」連珍羚宣布拚巴黎奧運

亞運柔道／女王感謝男神！連珍羚：楊勇緯是繼續走下去的動力

相關新聞

從舞台劇跨向電影圈！ Luke Evans曝「這麼做」維持跟真實世界的連結

今年9月《BAZAAR MEN》雜誌獨立創刊，特別邀請到好萊塢巨星Luke Evans擔任創刊號封面人物，他與大家分享很多自己一路走來的心境歷程。

500盤2023／晶華軒最大贏家 美食家：「還他一個公道」

「500盤相較於米其林，展現了截然不同的觀點。」飲食作家葉怡蘭認為，500盤進入第三年，榜單更趨成熟，這是第一年就開始期...

500盤2023／萩本郡大獲落地生根獎：好像被接受了！

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食...

500盤2023／老店傳承上園樓：我不會講話，做菜很厲害

經典老店傳承獎

500盤2023／真正秒殺！1分鐘訂位額滿 AKAME最難訂位獎

inline最難訂位獎

500盤2023／山海樓台味再進化 「努力復刻老台菜」

台味再進化獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦