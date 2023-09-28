「摩登紳士」西洋金曲演唱會 早鳥優惠倒數

作為搖滾名人堂樂團「四季合唱團」（Four Seasons）的成員，「摩登紳士」（The Modern Gentlemen）可說是承襲西洋樂壇黃金時期的當代最佳代言人，是當今人聲重唱團體的重要代表。成員們Landon Beard、Todd Fournier 以及 Brian、Brandon Brigham 兄弟檔，除了加入樂壇傳奇四季合唱團的經歷受到矚目，更以自身精湛的技巧持續活躍於美國指標性的電視節目、電影及音樂節製作中，令美國觀眾印象深刻。

受到益利輪船百年慶祝音樂會的邀請，摩登紳士將於十一月二十六日首度登上國家音樂廳，將帶來經典六十七十年代熱銷金曲，包含摩城曲風重量級樂曲Ain't No Mountain High Enough，以及天團海灘男孩合唱團、Bee Gees與披頭四的經典歌曲，早鳥八八折購票優惠只到十月四日，購票請上 udn售票網 ，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。