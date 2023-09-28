王偉忠與于子育說出「南部孩子」的故事 「謝謝大家收看」10月高雄衛武營開演

由金星文創、聯合數位文創、好位子劇團主辦，王偉忠監製主演的舞台劇「謝謝大家收看」台北首演四場票房完售，笑聲與淚水齊飛，好評不斷，10月27-29日將巡迴至衛武營演出，王偉忠與女主角于子育27日一同到高雄邀請觀眾來看戲。王偉忠說，他在嘉義出生長大，這齣戲描寫當年他帶著全家積蓄與夢想上台北闖蕩電視圈的歷程與心情，「南部孩子」看了一定更有共鳴。

王偉忠表示，每個人的人生都是不斷地「歡迎大家收看」與「謝謝大家收看」，到了敬老卡的年紀，特別想做齣戲談談人生，他非常感謝合作三十多年的郭子乾與二十多年的于子育願意與他同台演出，加上新生代演員王意萱、周定緯、姜柏任、鄭慕岑以及操偶藝術家邱米溱，完成了這齣很特殊、也很好看的作品。排戲與演出時，台前幕後都是濃濃的感情與說不完的趣事，排練與演出都笑翻全場，也讓觀眾笑完又熱淚盈眶。

于子育說，當年與王偉忠合作「住左邊住右邊」，一演二百多集，可是工作夥伴們都特別會提到其中的一集，因為她連連ＮＧ，被王偉忠罵到崩潰了！這次在「謝謝大家收看」當中，于子育要扮演劇中王忠偉的女友、媽媽、女兒，要清楚表現出六個不同年代的女性樣貌，她很仔細的研究劇中角色的說話語速與肢體，這一場還是叛逆青春期少女，下一場立刻變身成陷入回憶的老媽媽，觀眾都被她與王偉忠、郭子乾的對手戲感動到流淚，真正見證到金鐘獎女演員的實力！

謝謝大家收看＿王偉忠。圖／金星文創提供。攝影／劉人豪

王偉忠也提到這齣戲的「秘辛」，台北巡演的最後一場，王偉忠特別介紹場內貴賓王復蓉女士，她是京劇名角、也是陶喆的媽媽、陶大偉的太太。王偉忠在劇中演唱陶大偉寫的「朋友歌」向亦師亦友的陶大偉致敬，王復蓉發現劇中有另一「驚人巧合」，台詞提到主角小時候第一次到台北，看到當年中華商場巨幅綠油精廣告上的看板女孩不停對他眨眼睛，感到太神奇了！王復蓉笑說，「那個看板女孩就是我！」她很高興王偉忠還記得這段往事。

王偉忠表示，很多人覺得演藝圈很亂，尤其今年更是風波不斷，在這個關鍵時刻推出舞台劇「謝謝大家收看」，表面上是講他的一個朋友「王忠偉」的人生故事，實際上為人父母、子女都能在其中體會到親情、友情、愛情的珍貴。

許多藝人朋友看完都覺得很感動，張小燕說，「故事有血有淚，講一個南部孩子怎麼到台北，怎麼樣光宗耀祖，怎麼老而不退休，還在耍帥！」高怡平說自己哭到有點「衣冠不整」，蔡康永看完就說他覺得偉忠哥好勇敢，做出了有生命力的作品，蔡康永說：「並不覺得那是偉忠哥一個人的故事，我覺得那是我們大家的故事！」