台灣觀點美食評鑑「500盤2023」：晶華軒11盤、INITA單一菜最多盤 全台313間餐廳奪盤創新高

由質感潮流青年全媒體《500輯》原創、首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，今年盛大邁入第三屆，今（28日）於台北晶華酒店揭曉由50位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，並同步公布「12大特別獎」得主。

今年得盤榜單變動幅度不小，位於台北晶華酒店的粵菜餐廳「晶華軒」，得盤數從去年的6盤，大幅攀升至今年的11盤，一舉拿下冠軍寶座；去年以黑馬姿態囊括15盤封王的粵菜餐廳「朧粵」，今年與日料「鮨天本」、連續6年蟬聯米其林三星榮耀的「頤宮中餐廳」分別拿下8盤，並列第二。日料居酒屋「昭和食堂」、全預約制私房菜「鄒記食舖」各獲7盤，位居第三。

在奪盤餐廳數量方面，今年也有重大突破，奪盤餐廳數自去年的267間，大幅增加至今年的313間，創下歷年新高；其中有70間餐廳蟬聯三屆進榜，87間餐廳獲得兩盤以上肯定，並有179間餐廳新入榜，反映出台灣餐飲業在疫情之後的蓬勃發展。

第三屆「500盤」頒獎典禮，總計有超過33間、獲得3個盤子以上的餐廳出席。《500輯》發行人項國寧在致詞時表示：「『500盤』今年進入第三屆，它在台灣的餐飲文化裡面，樹立一個特別的風格。『500盤』最重要的是50位評審，由這50位評審提供過去一年中印象最深刻的10盤菜。這樣的一個過程，裡面有知性、有感性以及味蕾。所以能夠在『500盤』名單中出類拔萃，就包括了知性、感性與味蕾的綜合。這是『500盤』非常特別的地方。」評審代表世界名廚江振誠、美食評論家蔡珠兒與藝人賈永婕，也到場參與盛會。

國際名廚江振誠擔任評審代表致詞。圖／500輯攝影團隊提供 「晶華軒」以10道菜奪下11盤，成為今年大贏家。圖／500輯攝影團隊提供 Birdy Yakitori新生代雙主廚黃晨睿（中）、楊富雄（右）拿下「矚目新秀獎」，由《500輯》發行人項國寧擔任頒獎人。圖／500輯攝影團隊提供 「12大特別獎」得主與《500輯》發行人項國寧合影（中）。圖／500輯攝影團隊提供

延續「500盤」專注於單一菜色的招牌特色，以單道菜色來看，義、日、台混血餐廳「INITA」的「銅鑼燒、台灣黃牛、金蓮葉」，以香甜中帶有鮪魚與牛肉鮮味的獨特滋味，一舉拿下4盤奪冠；「頤宮中餐廳」的「春風得意腸」、創新燒鳥餐廳「Birdy Yakitori」的「雞小腿．阿基里斯腱」、「朧粵」的「招牌金蒜黑豚叉燒」、日系餐廳「The Ukai Taipei」的「蒜香炒飯」、「鮨天本」的「炸鰻魚飯壽司」，以及台菜餐廳「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」，分別獲得3盤居次。

此外，隨著「500盤」進入第三屆，總計有16道菜品連續三屆皆入選，包括「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「明福台菜海產」的「鮑魚糯米雞湯」、「AKAME」的「慢烤16小時屏東黃牛帶骨牛小排」、「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」的「威靈頓牛肉派」等，都是人氣持續不墜的一時之選。

AKAME－慢烤16小時屏東黃牛帶骨牛小排。圖／陳嵐舒 提供 「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」的「威靈頓牛肉派」。圖／500輯攝影團隊提供

在「12大特別獎」方面，「矚目新秀獎」由非科班出身的Birdy Yakitori新生代雙主廚黃晨睿、楊富雄拿下；「創新概念獎」由透過當代法餐技法，演繹台灣當季頂鮮蔬食的「Curious Table」獲得。贏得「經典老店傳承獎」的是位於台北林森南路的「北平上園樓」，許多日漸凋零的老菜，在這裡都嘗得到。

「Curious Table」—素食威靈頓。圖／林一峰 提供

「落地生根獎」由日籍主廚萩本郡大所創立的義、日、台混血餐廳INITA獲得。知名台菜餐廳「山海樓」所推出的山海潤餅宴，將過去屬於小吃、家庭料理的潤餅，以華麗又細膩優雅的宴席方式呈現，拿下「台味再進化獎」。廚藝團隊陣容堅強的「晶華軒」，每道菜都傳遞出粵菜的經典滋味與台灣食材的至美風土，獲頒「台灣食材獎」。

山海樓-潤餅宴。圖／高琹雯 提供

「經典台味獎」由昭和食堂的「臭豆腐煎餃」拿下，讓台灣代表性小吃之一的臭豆腐，產生令人驚豔的新風情。台北首家拉丁美洲fine dining餐廳「ZEA」，巧妙將台灣在地食材融入拉丁菜系，贏得「最佳融合獎」。

賈永婕的精選菜色／昭和食堂-臭豆腐煎餃。圖／賈永婕 提供

本屆500盤的合作夥伴「Uber Eats」和「Uber」，將「Uber Eats優食獎」頒發給屢屢登上平台熱門人氣榜單的鼎泰豐。友好夥伴「inline」將「inline最難訂位獎」，頒發給曾締造超過100萬流量上線搶位、僅1分鐘即額滿紀錄的「AKAME」餐廳。

協力夥伴「將來銀行NEXT BANK」把「將來不可限量獎」的榮耀，給了位於台東的法料餐廳「Sinasera 24」。另一協力夥伴「瞇瞇眼•全生乳波士頓派」將「最佳老饕舔盤獎」頒給「明福台菜海產」，感謝他們提供卓越台灣手路菜的美食成就。

第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023

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主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

【第三屆 500盤2023】特別報導

● 第三屆500盤官網｜首份台灣人觀點的美食評鑑

● 【第三屆 500盤2023】完整得獎名單

● 【第三屆 500盤2023】：12大特別獎

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