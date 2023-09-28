500盤2023／單一菜色「奪盤王」出爐！日義混血好獨到

有別其他西方觀點指南慣例點名餐廳，由質感潮流青年全媒體《500輯》原創的首份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，開發出聚焦菜色的嶄新嘗試；前所未見的全新型態與廣納不同圈層意見領袖的評鑑模式，引發熱烈回響，每年的單一菜色「奪盤王」，更是備受矚目。

今年獲得最多評審盤子肯定的單盤菜色，由一舉獲得4個盤子的時尚義大利餐廳「INITA」的「銅鑼燒、台灣黃牛、金蓮葉」拔得頭籌；獲得3個盤子肯定的菜色，總共有6道，分別是來自「頤宮中餐廳」的「春風得意腸」、燒鳥Fine Dining餐廳「Birdy Yakitori」的「雞小腿．阿基里斯腱」、「朧粵」的「招牌金蒜黑豚叉燒」、「The Ukai Taipei」的「蒜香炒飯」、「鮨天本」的「炸鰻魚飯壽司」、以及「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」。

「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」。圖／500輯攝影團隊提供

「INITA」的「銅鑼燒、台灣黃牛、金蓮葉」以日式銅鑼燒結合北義名菜「Vitello Tonnato」，讓評審Melody殷悅愛上它甜中夾帶著牛肉鮮美的獨特滋味：「招牌的銅鑼燒皮很甜，中間夾的是使用台灣黃牛製作的生牛肉內餡，非常有嚼勁，直接不扭捏！搭配美乃滋的醬一起，別有風味。」

「INITA」的「銅鑼燒、台灣黃牛、金蓮葉」。圖／摘自INITA官方FB粉絲團

「頤宮中餐廳」的「春風得意腸」，讓藝人賈永婕情有獨鍾：「經典的好味道，口感和調味各方面可圈可點，是必點菜色之一。」親和力十足的「國民姐夫」AKIRA，也給了它一盤：「吃起來外Q內酥，口感又彈牙。」

「Birdy Yakitori」的「雞小腿．阿基里斯腱」，外脆內軟還帶著炭香，讓評審Taster美食加創辦人高琹雯（Liz）讚譽有加：「我特別喜歡的是阿基里斯腱，就是雞小腿，整隻對半切，雞皮面積大，肉也厚實，火吻後炭香盈盈，口感過癮。」威士忌達人林一峰也盛讚：「把阿基里斯腱烤成了味覺的藝術品。」

「朧粵」的「招牌金蒜黑豚叉燒」，去年就是「500盤」中的人氣菜色。文策院蔡嘉駿董事長將這道菜譽為「名震江湖的震店之寶」：「明知已多次為人所傳頌，仍甘冒媚俗之嫌再提一次，美味程度可見一斑。」熱愛美食的忠泰集團副董事長李彥良，也被它收服：「自己可以吃完一盤，不會膩。」

「The Ukai Taipei」的「蒜香炒飯」，以最極致的簡單收服眾人。台灣大哥大總經理林之晨指出：「入口時聞到帶有一絲醬油暗示、濃厚的米香，口感是Q彈中帶著微微脆度、愈嚼愈香的米飯，極致純粹的享受。」

The Ukai Taipei-蒜香炒飯。圖／吳致碩 攝影

一根「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」，今年再度展現非凡魅力。花藝大師凌宗湧喜歡它「皮脆裏嫩、肉質彈性恰到好處」的滋味，綜藝天王胡瓜著迷於它酥酥脆脆的口感：「這個肉黏在骨頭上有咬勁，啃起來很有味。」

「鮨天本」的「炸鰻魚飯壽司」，以高溫油炸表現出鰻魚豐厚的油質，再夾入烘烤過的海苔，並刷上濃稠醬汁並點上山葵，酥脆中帶著油質飽滿香氣的滋味，令喜事國際時尚集團營運長宋安難以忘懷：「鰻魚炸得很酥熱熱的配上香脆的海苔和份量適中的米飯，實在是非常美味。」

宋安的精選菜色／鮨天本-炸鰻魚飯壽司。圖／宋安 提供

第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023

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主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

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