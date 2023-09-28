影／豐原太百32年周年慶開打 民代：從小逛到大有溫度
台中市百貨業者林立，深根豐原區32年豐原太平洋百貨，今起至10月22日周年慶開打，今由東山高中啦啦隊帶來競技表演，現場民代致詞掉入回憶分享，「豐原太百從小逛到大，很有溫度」；豐原太百董事長連錦說，今年號召館內數百品牌聯手推出最殺80%的霸氣回饋，照顧消費者。
豐原太平洋百貨周年慶今起至10月22日，祭出滿仟送佰累計贈送無上限，還有會員加碼回饋最高送11000元、會員周周卡友禮等優惠。
今天上午，由東山高中啦啦隊帶來活力四射的競技表演，豐原太平洋百貨董事長連錦表示，今年百貨進行一連串的改裝升級、策劃多重加碼、號召館內數百品牌聯手推出最殺80%的霸氣回饋，讓大家將消費留豐原，讓豐原更繁榮。
市議員陳清龍分享，他在太平洋百貨買下人生第一套西裝，至今豐原太百仍是他的治裝首選；市議員邱愛珊指出，她從小就跟家人逛豐原太平洋百貨，「從小逛到大，很有溫度」，山城居民支持在地商家。
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