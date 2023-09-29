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勸你要收藏！勸世三姊妹超絕美原聲帶專輯募資開跑

聯合新聞網／ 優嘖國際
音樂劇《勸世三姊妹》原聲帶集資發行計畫於9月29日正式啟動。
音樂劇《勸世三姊妹》原聲帶集資發行計畫於9月29日正式啟動。

《勸世三姊妹》熱潮魅力持續！有「臺味音樂劇的天花板」美譽、在近年營造出「現象級」的台灣本土音樂劇《勸世三姊妹》於9月29日正式對外宣布一則讓粉絲朋友期待已久的重要消息：音樂劇《勸世三姊妹》原聲帶集資發行計畫正式在嘖嘖平台上啟動！要讓這齣戲劇至今所呈現出的每一分美好，透過絕美的裝幀設計，原汁原味地讓喜愛《勸世三姊妹》的朋友能永久收藏。

「音樂劇在劇場的片刻其實是短暫的，如果你有了原聲帶，就可以永永遠遠地保留它。」《勸世三姊妹》導演曾慧誠在日前的訪談中表示，這張原聲帶專輯特別邀請專業製作團隊及金曲獎得主參與錄音混音，為了將原本舞台上所的音樂元素更加無瑕呈現，製作團隊可說是費盡心力。全劇 13 首歌重新打造，不但完整收錄製作和演出團隊一路走來的心血結晶，更是對支持和喜愛他們的粉絲的最佳回饋。

《勸世三姊妹》劇照。 圖片：躍演 VMTheatre Company 提供
《勸世三姊妹》劇照。 圖片：躍演 VMTheatre Company 提供

《勸世三姊妹》自2年前讀劇版即造成高度討論與話題，從今年(2023年)初高雄衛武營、7月移師台北場場爆滿一位難求，7月中開賣的台中場也在短短3分鐘就秒殺，「跪求加場」的呼喚及敲碗聲音始終沒有停過，而就在台中場的首場演出結束謝幕之際，《勸世三姊妹》原聲帶專輯募資計畫正式啟動的好消息讓粉絲朋友的中秋連假有個美好的開始！

專輯裝幀在設計元素上與舞台效果完美呼應，打開原聲帶彷彿回到現場。 圖片：躍演 VMTheatre Company 提供
專輯裝幀在設計元素上與舞台效果完美呼應，打開原聲帶彷彿回到現場。 圖片：躍演 VMTheatre Company 提供

原聲帶專輯除了完美融入劇中「牽亡」、「從失去到重生」的概念，結合絕美令人印象深刻的多層次裝幀設計，不僅在聽覺上要讓粉絲永久收藏，連視覺也完整保留了劇中扣人心弦的感動元素，而除了專輯本身，團隊也推出了極具收藏價值的設計T恤，另外勸您絕不能錯過的是，如果您是《勸世三姊妹》的忠實鐵粉，那這次推出的「超級VIP」資格將會讓您擁有前所未有的滿足與尊榮體驗！

本次由大慕可可出品、聯合數位文創聯合出品、躍演劇團及音速媒合製作的《勸世三姊妹》，透過全台最大群眾募資平台嘖嘖的挹注，以及致力於文化娛樂領域發展的優嘖uniizec共同協力，原聲帶專輯可望再度締造臺味音樂劇的全新里程碑，期盼和粉絲朋友及社會大眾「共創」咱的美好未來！

更多《勸世三姊妹》相關消息，歡迎洽詢躍演 VMTheatre Company 官方粉絲團

粉絲 音樂劇 團隊

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