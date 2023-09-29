超火紅韓劇《MOVING異能》沒看過就落伍啦！網友熱議TOP6超精彩看點

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內《MOVING異能》話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的《MOVING異能》話題焦點。

在2023下半年爆紅的現象級韓劇《MOVING異能》，是以超能力與英雄為題材包裝，講述愛情、親情與人性的動作奇幻劇，該劇上線開播後，每週推出的新集數都成為熱議話題，甚至突破Disney+史上觀看時數最長的韓國原創影集的紀錄，被美媒喻為是今年度的《魷魚遊戲》。

星度超高的「豪華演員陣容」各個都是實力派 「大結局劇情與第二季伏筆」引發熱烈討論 ▲ 網友熱議《MOVING異能》TOP6話題焦點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近兩個月內網友針對《MOVING異能》話題的相關討論，可以發現出演的車太鉉、柳承龍、趙寅成與韓孝周等「豪華演員陣容」引起社群熱烈討論，演員們不只星度超高，演技更是實力派，有人就直呼「夢幻組合必須看，全員演技在線，劇情也很吸引人，好好看」，並大讚柳承龍「這部戲第一男主無誤，超強，什麼情境都能演活」，說明他在劇中有相當多的名場面，哭戲的發揮非常觸動人心，讓觀眾也跟著潸然淚下。

許多新生代演員也在此劇當中嶄露頭角，像是為戲增胖的李正河，網友認為他「演到人生角色了！真的太適合他了，增胖反而讓我記得他的樣子」，覺得他飾演的角色很討喜，有別於以往的新造型也更有記憶點。而憑藉著精湛演技的高允貞同樣也圈粉無數，吸引大批粉絲告白「那場爛泥打架真的很帥又很美」，是顏值與實力兼具的明日之星。

而《MOVING異能》在9月20日迎來最終回，「大結局劇情與第二季伏筆」在各大平台上造成熱議，針對結局觀眾給予稱讚表示「姜草編真的知道觀眾要什麼，不只有一家三口團聚，還讓九龍浦文山各自報仇，太爽快」、「舒服，校長跟次長都給九叔跟斗植收掉了」，是令人滿意的結局。

不過，也有許多人分析片尾的彩蛋，認為可能是為了開拍第二季才留下的伏筆，並紛紛敲碗喊道「希望結局之後，能盡快聽到第二季預計上映的消息」、「第二季伏筆都埋好了，拜託D+爸爸了」，表達對於完結篇的到來而感到不捨，也期待如此優秀的戲劇能夠推出續集。

此外，「劇中角色超能力」也是本劇的看點之一，因此就有網友發文請益大家最想擁有的超能力為何，不少留言回覆提及「感覺時間暫停能力，算是最強外掛吧」、「飛行加五感，基本上要逃命很好用，真的拿來戰鬥也很威，我可以從任何角度進行暗殺，你連我還沒看到就涼了」，更有人延伸回覆其他超能力，如「我比較想要預知未來，可以預防危險、也能利用看到的未來景象來投資相關的東西之類的」，點出遇到不同的情境，或是考量到現實層面，想要擁有的超能力也就會有所不同。

你看過《MOVING異能》了嗎？你最喜歡劇中哪位角色的超能力呢？《MOVING異能》掀起的這股熱潮，從劇情本身到演員卡司話題不斷，開播前後網友的評價更是大相逕庭，也成為了Disney+的代表作，至於《MOVING異能》第二季是否會製作，或是未來的發展會如何，讓我們一起期待吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「MOVING異能」相關討論則數。觀測期間：2023/08/09~2023/09/20，共2個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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